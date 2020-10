Kröckel Bau lädt nach Rossach zur Hausbesichtigung ein

Das Team der Kröckel Bau aus Sonnefeld errichtet derzeit in der Coburger Landkreisgemeinde ein modernes Wohnhaus, das dank der beiden Vollgeschosse ausreichend Platz bietet. Das Walmdach wertet den Stil des modernen Neubaus auf und setzt das gelungene Gesamtbild gekonnt in Szene. Durch seine vier gleich geneigten Dachseiten verfügt das Haus über Wohnkomfort auf allen Ebenen. Zentrum des Erdgeschosses bildet der große Wohn-Essbereich.

"Gerade in den letzten Jahren haben offene Wohnraumgestaltungen an Beliebtheit gewonnen, denn sie haben viele Vorteile", berichtet Geschäftsführer der Kröckel Bau Klaus Kröckel aus seiner langjährigen Erfahrung.

Offene Raumlösung

Viele der Bauherren entscheiden sich für eine offene Raumlösung. Durch große oder bodentiefe Fenster und einer hellen Wandgestaltung wirken die Räume noch einladender und bieten Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem kommt die Familie gerade in diesem Bereich des Hauses häufig und oft über einen längeren Zeitraum des Tages zusammen. Die fließend ineinander übergehenden Bereiche fördern deshalb auch das Zusammenleben. Die Gemeinsamkeit ist somit vermehrt spürbar.

Durch das gemeinsame Teilen eines Bereichs kann nämlich die Familie mehr kommunizieren, denn Gespräche können ohne Probleme über Raumgrenzen hinweg geführt werden. Niemand muss sich abgegrenzt fühlen, selbst wenn die Familienmitglieder mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt sind. Auch von der Küche in den Wohn-Essbereich hinein ist ein Dialog möglich, denn die beiden Räume sind lediglich durch eine Schiebetür getrennt. Schnell und unkompliziert lässt sich so der Wohn-Essbereich auch um die Küche erweitern oder bei Bedarf abtrennen.Im Erdgeschoss befinden sich das Gäste-WC mit einer zusätzlichen Dusche sowie ein Hobbyraum. Der weitläufige Eingangsbereich der Diele betont die offene Gestaltung des Wohnhauses und setzt sich im Obergeschoss fort. Dort lassen sich die zwei großzügig geplanten Kinderzimmer problemlos den Anforderungen und Bedürfnissen des Nachwuchses anpassen. Am Elternschlafzimmer grenzt das separate Ankleidezimmer. Dieser zusätzliche Raum schafft Ordnung für die eigene Garderobe und den Accessoires. Zudem ermöglicht es selbst im Schlafzimmer Platz zu schaffen.

Das Hauptbad ist mit einer Eckbadewanne ausgestattet und verfügt zusätzlich über eine bodenebene Dusche. "Hierdurch wirkt auch das Badezimmer großzügig", führt Klaus Kröckel, der Geschäftsführer der Kröckel Bau aus. Obendrein ist die Dusche durch die Bodengleichheit bequem zu begehen und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit. Die Nutzer fühlen sich beim Duschen nicht so eingeengt, wie es für viele oft bei klassischen Duschkabinen der Fall ist.

Umweltfreundliche Heizmethode

Der massive Neubau ist mit einer Hackschnitzelheizung ausgestattet. "Die Bauherren haben sich hiermit für eine umweltfreundliche Heizmethode entschieden", erklärt Klaus Kröckel weiter.

In das Wohnhaus wurden auch ein Schornstein und ein separater Luftschacht mit eingebaut. Diese ermöglichen es den Bauherren zu einem späteren Zeitpunkt einen Kaminofen schnell und unkompliziert anzuschließen.

Bitte beachten: Geltende Hygiene- und Abstandsregelungen sind auch vor Ort bei der Besichtigung entsprechend einzuhalten - Kröckel Bau bedankt sich für ihr Verständnis.