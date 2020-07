Klein, aber fein

Das Bad wird zunehmend zur Wellnessoase. Dank Regenwasserdusche, Whirlwanne, Infrarot-Paneel und Ähnlichem verbringen viele Menschen gerne immer mehr Zeit am einst so stillen Örtchen. Klar, dass bei der Planung deswegen oft besonders viel Energie in diesen Raum investiert wird. Manchmal kommt dabei jedoch dessen kleineres Pendant etwas zu kurz: das Gästebad. Vollkommen zu Unrecht, schließlich hat dieser Raum inzwischen oft weitaus mehr als ein nur eine separate Toilette zu bieten.

Freunde und Verwandte wohnen immer häufiger weit entfernt und bleiben bei ihren Besuchen deswegen gerne auch mal über Nacht. Damit gewinnt auch das Gästebad an Bedeutung, schließlich wird es nicht nur für den Toilettengang genutzt. Hier beginnt und endet für die Besucher der Tag und hier sollen sie auch eine kleine Wohlfühlzone nur für sich allein haben.

Zudem dient der kleine Raum oft auch den Bewohnern des Hauses als Zweitbad. Klar, dass ein wenig Komfort da wünschenswert ist. Wer klug plant, kann aus dem Gästebad trotz begrenzter Platzverhältnisse in den meisten Fällen eine vollwertige Nasszelle machen, die kaum Wünsche offen lässt.

Effizient planen

Genügend Platz für den Kulturbeutel und die Zahnbürste, eine Ablage für Wechselkleidung und eine Dusche sollten idealerweise vorhanden sein, wenn man seinen Besuchern größtmöglichen Komfort über ein reines Gäste-WC hinaus bieten will. Hier ist es wichtig, einerseits darauf zu achten, den Raum effizient zu gestalten, um möglichst viel Nutzfläche auf kleinem Raum zu schaffen. Andererseits darf die Bewegungsfreiheit nicht unter zu vie len Einrichtungselementen leiden.

Hilfreich ist es, vor der Detailplanung den vorhandenen Raum auszumessen und das Ergebnis samt Fenster, Tür, Lichtquellen, Wasseranschlüssen und Steckdosen in einen Grundriss zu übertragen. Dabei kann man auch auf Planungsprogramme zurückgreifen, die so manche Badmöbelhersteller kostenlos bereitstellen. Egal ob virtuell oder auf dem Papier: Nun werden die Hauptelemente wie WC, Waschbecken und Dusche in den Grundriss eingefügt.

Platzsparende Alternativen

Falls es hier schon eng wird: Für maximalen Bewegungsspielraum kann man verschiedene Badmöbel und -installationen auch in der platzsparenden Variante bekommen. Beispielsweise gibt es speziell für Gästebäder Ecktoiletten, verkürzte WCs oder auch kompakte Waschbecken. Duschen lassen sich als Viertelkreis oder fünfeckig mit abgeschrägter Frontseite ebenfalls gut in einer Ecke unterbringen oder aber man wählt eine bodengleiche Dusche mit klappbaren Wänden. Wer ein bisschen mehr Platz zur Verfügung hat, kann noch eine kleine Badewanne in Form einer Raumsparwanne einbauen. Diese gibt es auf Wunsch auch mit klappbaren Duschwänden und bietet so gleich zwei Funktionen.

Details für mehr Komfort

Mehrere Funktionen kann auch der Spiegel bieten. Ein möglichst großzügig bemessenes Stück sollte in keinem Gästebad fehlen. Spiegel vergrößern nicht nur optisch den Raum, sie können in Form eines Spiegelschranks auch noch zusätzlichen Stauraum schaffen. Eine weitere optische Vergrößerung kann man mit einem beleuchteten Spiegel erreichen. Apropos Beleuchtung: Auch in einem eher kleinen Raum wie dem Gästebad sollten mehrere Lichtquellen für Helligkeit und damit auch räumliche Weite sorgen.

Kreativität ausleben

Wenn klar ist, wo welche Installation und welche Möbel im Gästebad ihren Platz finden sollen, kann man sich Gedanken um gestalterische Details machen. Um den kleinen Raum nicht optisch zu überladen, bietet es sich an, auf klare Linien zu achten und nach dem Motto "Weniger ist mehr" zu verfahren. Jedoch sind auch Gestaltungs-Experimente möglich, die man sich im großen Bad vielleicht nicht getraut hätte oder aus Kostengründen ausgeschlossen hat. Schließlich halten sich Aufwand und Kosten in einem kleineren Raum in Gren zen.

Warum also nicht statt den Standard-Fliesen größere Formate nehmen und mit kleinen Mosaikfliesen Akzente setzen? Oder Vinyl- oder gar echten Holzboden verlegen lassen? Auch fugenlose Bäder sind möglich. Ob Steinspachtel, Tadelakt, Kunstharz oder Ähnliches - ein Fachmann gibt gerne Auskunft über die verschiedenen Möglichkeiten. Wer darüber hinaus noch Ideen für die Gästebadgestaltung braucht, kann sich in Bäderausstellungen oder Badkatalogen Anregungen holen.

Farbige Akzente setzen

Egal ob Wand, Boden oder Möbel: Helle Farben wie Weiß, Beige oder Hellgrau lassen den Raum größer wirken, allein jedoch auch sehr steril. Darum ist es wichtig, farbige Akzente zu setzen. Das schafft Wohnlichkeit und lenkt von der beengten Raumsituation an. Ganz einfach ist das mit Handtüchern. Ob Grün, Lila oder Orange - je nach Lust und Laune kann man mit diesen ganz praktischen Accessoires dem Raum eine andere Note verleihen.

Wenige, gut ausgewählte Accessoires lenken den Blick des Betrachters, beispielsweise eine schöne Duftkerze oder eine außergewöhnliche Seifenschale. Sollten die Lichtverhältnisse es zulassen, können auch Zimmerpflanzen für Gemütlichkeit sor gen.

Wenn man auf all diese Dinge achtet, wird aus dem Gästebad vielleicht keine Wellnessoase, aber ganz bestimmt ein Raum, in dem sich nicht nur Gäste wohlfühlen.Jessica Rohrbach