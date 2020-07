Es ist noch nicht zu spät! Noch immer suchen Unternehmen Auszubildende oder auch Fachkräfte und freuen sich auf eine aussagekräftige Bewerbungsmappe. Für Jugendliche oder Umschüler lohnt es sich auch ganz kurzfristig vor Ausbildungsbeginn noch eine Bewerbung zu schicken. Für sie heißt es im Vorfeld: Welchen Beruf soll ich ergreifen? Wer bildet aus? Wie bewerbe ich mich richtig? Diese und weitere Fragen beschäftigen Schulabgänger aus der Region.

Broschüre gibt Antworten

Die jährlich neu aufgelegte IHK-Broschüre "fit for job!" liefert Antworten auf Fragen rund um die duale Berufsausbildung und informiert darüber, welche Anforderungen Unternehmen an zukünftige Auszubildende stellen. Die kostenlose Publikation richtet sich gezielt an Schulabgänger, die 2021 ihren Abschluss machen. Die Jugendlichen können sich die kostenlose Broschüre in ihrer Schule abholen oder unter www.fitforjob-mainfranken.de downloaden. In der Broschüre finden die Azubis von morgen einen Überblick über die anerkannten Ausbildungsbetriebe sowie über die vielfältigen Ausbildungsberufe in der Industrie, im Handel und im Dienstleistungssektor.

Zudem werden Schüler mit ausführlichen Tipps für den Entscheidungs- und Bewerbungsprozess fit gemacht. "Mit einer dualen Berufsausbildung legen sich Jugendliche den optimalen Grundstein für ihre berufliche Karriere", betont Dr. Lukas Kagerbauer, IHK-Bereichsleiter Berufsausbildung. Die Arbeitswelt werde immer globaler, vernetzter und komplexer. Unternehmen bräuchten deshalb ihre selbst ausgebildeten Fachkräfte mehr denn je, so der Bildungsexperte.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Stellensuche nicht verhindert, sondern nur ein wenig nach hinten gerückt: Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, der sollte sich unbedingt auch jetzt noch bewerben. Bei vielen Unternehmen geht das inzwischen auch per E-Mail. Natürlich steht der persönliche Kontakt bei einem Bewerbungsgespräch immer im Vordergrund, doch manche Chefs haben nichts dagegen, vorab ein Videogespräch zu führen. Bis Mitte Juli gab es noch rund 850 freie Ausbildungsplätze in Unterfranken. Wer jetzt Gas gibt, kann also noch locker einen Ausbildungsplatz finden. Corona wirbelte den Arbeitsmarkt durcheinander, der eine oder andere Betrieb zeigte sich unsicher, was Ausbildungsplätze anbelangt. Jetzt scheinen die Wogen geglättet, vorsichtig blicken die Unternehmen nach vorne und halten nach wie vor Ausschau nach Auszubildenden. Früher, also vor Corona, veranstalteten Schulen oder Unternehmen Börsen, in denen sie ihre Ausbildungsplätze vorstellen, das ist derzeit (noch) nicht machbar.

Lehrstellenbörse

Eine Möglichkeit, sich zu informieren bietet die IHK unter www.ihk-lehrstellenboerse.de. Auch die Agentur für Arbeit zeigt auf einen Blick im Internet, welche Ausbildungsplätze in ihrem Gebiet noch frei sind. Wer bereits weiß, welche Ausbildung die richtige ist, sollte nicht zögern seine Bewerbung an entsprechende Unternehmen zu senden. Es kann immer passieren, dass kurz vor knapp, der eine oder andere abspringt und plötzlich wieder ein freier Ausbildungsplatz zur Verfügung steht.

Freie Plätze

Immer noch häufig gesucht sind Auszubildende in den Bereichen Handel, Verkauf, Gastronomie, Handwerk, Bauwesen, Verkehr, Transport oder Logistik. Eines ist sicher: Wer eine Ausbildung startet ist verpflichtet, die Berufsschule zu besuchen, das können je nach Ausbildung und Lehrjahr ein bis zwei Tage pro Woche sein. Wird die Berufsschule - wie in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus - für eine gewisse Zeit geschlossen, bleibt den Auszubildenden nichts anderes übrig, als in den Betrieb zu gehen.

Allerdings ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, Zeit einzuräumen, in der der Auszubildende den Stoff der Berufsschule lernen und vertiefen kann. Ob das von daheim aus oder im Betrieb machbar ist, entscheidet das jeweilige Unternehmen.

Alternativen finden

Angebot und Nachfrage gehen zum Teil unterschiedliche Wege: Manche Jugendliche wollen einen Bürojob, werden aber vielleicht abgelehnt, weil die Voraussetzungen nicht passen. Dann lohnt es sich, noch mal in sich zu gehen und zu überlegen, ob es nicht weitere Alternativen gibt. Klar sein sollte: Wer eine Ausbildung beginnt, sollte sie auch bis zum Schluss durchziehen. Anfangen, aufhören, wieder anfangen und wieder vor dem Abschluss aufhören, das kann den Weg in den Traumjob verbauen der doch einmal frei wird. Wer gerne im Freien arbeitet, der wird vielleicht in einer Landschaftsgärtnerei oder auf dem Bau glücklich, so wie Alexander Vorndran, der seit über 40 Jahren als Pflasterer arbeitet. Als er im Alter von 16 Jahren während eines Praktikums auf einer Baustelle zum Einsatz kam, stand fest: Das ist genau sein Ding! Noch heute ist der inzwischen 59-Jährige begeistert von seiner Arbeit. "Pflasterarbeiten fordern immer wieder neu heraus, es ist Handwerk pur", fasst Vorndran seinen Beruf zusammen.

Von der Pike auf

Bei Wind und Wetter kniet er auf den verschiedenen Baustellen in der Region und pflastert vom Feinsten. Fußgängerzonen, Einfahrten, Gehwege - egal welches Muster es sein soll, es passt immer, denn wer sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat, profitiert ein Leben lang davon.

Auch heute freut Vorndran sich über besondere Auszeichnungen: Nach drei Jahren Lehrzeit stand er als Landessieger von Unterfranken auf dem Treppchen und nahm die Siegerurkunde in der Würzburger Residenz von dem stellvertretendem Ministerpräsidenten Karl Hillermeier entgegen. Damit nicht genug: Vorndran wurde Innungssieger und zweiter Bundessieger. Auszeichnungen machen stolz, täglich sehen zu können, was man geleistet hat, ist ebenfalls vielen Handwerkern wichtig. Geduld, Sorgfalt mit den Materialien, präzises Arbeiten und Teamfähigkeit, das sind die Grundsteine jedes Berufes. Beim Pflasterer kommen Pflaster-, Klein-, Großstein- und der Richthammer, Kelle, Meißel, Schaufel, Schwamm und einiges mehr zum Einsatz.

Handwerkskunst

Entstanden ist der Beruf des Pflasterers mit der zunehmenden Mobilität. Römer und Griechen in der Antike legten großen Wert auf gut befahrbare und belastbare Straßenbeläge um mit ihren Pferden und Wagen gefahrlos reisen zu können. In vielen mittelalterlichen Städten zeugen Steine noch heute von der Handwerkskunst der Straßenbauer. Altstadtsanierungen werden daher meistens in die Hände der Pflasterer gelegt, denn keine Maschine kann die Handarbeit auch nur annähernd zuverlässig erledigen. Klar sei der Beruf manchmal auch körperlich anstrengend, so Vorndran, wer mit den Wetterbedingungen nicht klar komme, sei fehl am Platz. Egal ob bei 30 Grad im Schatten oder bei Regen - der Bautrupp, bestehend aus Fachleuten, steht immer am Start.

Früh um sieben Uhr beginnt die Arbeit, das heißt in den einigen Fällen geht es spätestens um sechs Uhr mit den Firmenbussen los zu den verschiedenen Baustellen in Unterfranken. Frauen sind oft keine an Bord, denn Pflasterer gilt auch heute noch als reine Männerdomäne. ihk/Anja Vorndran