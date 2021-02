Im Winter ein Garten

Ein Blick aus dem Fenster offenbart eine ungemütliche Mischung aus Regen, Kälte und damit verbunden matschige Wege und nasse Straßen. Jetzt noch rausgehen? Wer keinen Hund besitzt und auch sonst nicht unbedingt nach draußen muss und im Winter einen überdachten Garten sein Eigen nennt, der hat es gut. Er rückt den Liegestuhl zurecht, legt die Füße hoch, platziert den Kopf unter einer Palme oder einem anderen exotischen oder konventionellen Gewächs und freut sich über seinen Wohnwintergarten.

Erweitertes Wohnzimmer

Unter einem Wohnwintergarten versteht man einen Wintergarten, der an ein erweitertes Wohnzimmer erinnert. Im Normalfall ist er ans Haus angeschlossen und im Sommer ebenso schön wie im Herbst, Winter oder Frühling. Er präsentiert - je nach Größe - pures, großzügiges Wohnvergnügen mit Übernachtungsmöglichkeit oder einen minimalistischen Ausblick ins Grüne, geschützt vor Wind und Wet ter.

Eine seltenere, aber ebenfalls reizvolle Variante ist der in den Garten integrierte Pavillon. Pavillons sehen niedlich aus mit ihrem spitzem Dächlein und hohen Fenstern, durch die die Natur außen zum Greifen nahe scheint. Stühle scharen sich um einen Tisch und vielleicht wartet auch der bereits genannte Liegestuhl auf seinen Gast. Zusammen mit einem wärmenden Ofen oder der eingebauten Heizung entsteht eine behagliche Atmosphäre, die nicht nur den Pflanzen gefällt, die hier überwintern oder ganzjährig bleiben.

Für Wohnwintergärten sollte eine Doppel- oder Dreifachverglasung mit isolierten Profilen zum Einsatz kommen, dann bleibt es auch im Winter schön kuschelig warm.

Von warm bis kalt

Generell gibt es Wintergärten in zahlreichen Variationen, als Anbau ebenerdig direkt am Haus oder auf einem Balkon, der dann zum Teil ein Dach und eine Wand zur Abtrennung zum restlichen Bereich erhält. Ein Wohnwintergarten mit ganzjähriger Nutzung braucht eine Heizmöglichkeit, eine energieeffiziente Wärmedämmung und für heiße Tage individuellen Sonnenschutz. Der mittelwarme Wintergarten kommt während der Heizperiode auf eine Temperatur von bis zu 19 Grad, daher gelten geringere Anforderungen an die Wärmedämmeigenschaften von Dach und Seitenelementen. Ein Kaltwintergarten ist weniger anspruchsvoll und daher weniger zur ganzjährigen Nutzung geeignet. Er verlängert, ebenso wie der mittelwarme Wintergarten, laue Sommer, in denen es draußen schon empfindlich kühl sein kann, aber drinnen noch ein bisschen Wärme gespeichert ist. Ein Kaltwintergarten kommt ohne Heizung oder mit einer geringen Beheizung aus, hier können problemlos frostempfindliche Pflanzen überwintern.

Glas von oben bis unten

Kennzeichnend für alle Wintergartenvarianten sind die hohen Glasanteile am Dach und an der Fassade. Hier führt die passive Sonnenenergienutzung bei geringer direkter Sonneneinstrahlung zu einer Aufheizung des In nenraumes, deshalb sind Wintergärten in den heimischen Gefilden meist nach Süden ausge richtet.

Ein Treibhauseffekt mit zunehmend feuchter Luft ist dagegen nicht erwünscht, das würde bei den Möbeln und deren Auflagen langfristig zu Schimmelbildung führen. Hier kann - auch wenn der Besitzer verreist ist - eine automatisch gesteuerte Belüftung Abhilfe schaffen.

Unterstützung vom Experten

Was am besten zum Nutzer passt, bespricht der zukünftige Wintergartenbesitzer am besten mit einem Fachmann. Rahmenkonstruktion und Glasteile müssen Wind, Sturm und Schneelast aushalten und nach DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) geprüft sein, zudem spielen ausreichende Be- und Entlüftung und die Beschattung eine wichtige Rolle. Auch die Unterkonstruktion sollte passen, sonst gibt es böse Überraschungen bei Regen oder heftigem Wind.

Aufwertung der Immobilie

Heute gelten Wintergärten als Highlight und steigern den Wert der Immobilie. Grundsätzlich gilt: Je wärmer und größer der Wintergarten sein soll, desto teurer die Anschaffung. Fenster und Türen, die zur Belüftung oder Beschattung manuell geöffnet und geschlossen werden, sind meist günstiger als der Einsatz von technischen Anlagen.

Die für Wintergärten am häufigsten eingesetzten Materialien sind Aluminium, Edelstahl, Holz, Kunststoff und Stahl. Aluminium ist zwar pflegeleicht, rostfrei und gut zu bearbeiten, in der Herstellung liefert es aber eine schlechte Umweltbilanz. Edelstahl ist ebenfalls pflegeleicht und rostfrei, temperaturbeständig, langlebig, hygienisch und leitfähig. Holz gilt als leicht zu bearbeitendes Material, es muss allerdings regelmäßig durch Anstrich, Imprägnierung oder Schliff gepflegt werden, denn es ist witterungsanfällig. Relativ pflegeleicht präsentiert sich Kunststoff, der auf Wetter- und Lichtechtheit geprüft sein sollte, zudem gibt es ihn in vielen Farbvariationen. Stahl wird durch Verzinken, Einbrennlackierung oder Streichen vor Korrosion geschützt und lässt sich schwer bearbeiten. Eindeutiger Vorteil: Stahl ist sehr tragfähig, das heißt, große Glaselemente können problemlos eingesetzt werden.

