Heizung auf den Winter vorbereiten

Schon jetzt sollte man die Heizungsanlagen auf die kalte Jahreszeit vorbereiten. Denn wenn der Winter mit eisigen Temperaturen hereinbricht, möchte es jeder drinnen kuschlig warm haben.

Regelmäßiges Lüften ist wichtig, denn frische Luft verringert die Feuchtigkeit in Wohnräumen und sorgt für eine gute Sauerstoffqualität. Das Fenster sollte dabei aber nicht dauerhaft im Kippzustand sein. Viel effektiver ist Stoßlüften, das heißt mehrmals am Tag mit komplett offenem Fenster etwa fünf Minuten am Stück kräftig durchzulüften. Dabei sollte die Heizung immer ausgeschalten werden.

Wer abends die Rollläden herunterlässt, bewahrt über Nacht die Heizenergie besser und kann Wärmeverluste um 20 Prozent verringern. Dabei ist dies nicht nur nachts angebracht: Auch tagsüber sollte man die Fenster und Türen dicht halten, um nicht den Flur oder andere ungenutzte Räume mit zu heizen. Textilien wie Vorhänge und Teppiche wirken isolierend und sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Isolation spart Bares

Eine gute Isolation des Hauses ist ausschlaggebend, um die Wärme innen zu halten. Mit Schaumdichtungsband und Gummidichtungen kann man undichte Fenster- und Türspalten abdichten. Problemstellen wie Rollladenkästen und Heizkörpernischen sollten besonders gut isoliert werden, ebenso die Wand hinter der Heizung, da sie an dieser Stelle besonders dünn ist. Durch Dämmung hinter Heizkörpern lässt sich der Wärmeverlust um bis zu 90 Prozent mindern. Styroporplatten, die mit einer Aluminiumschicht überzogen sind, oder dünne beschichtete Dämmfolien gibt es im Baumarkt zu kaufen. Trotz aller isolierenden Maßnahmen sollte darauf geachtet werden, dass der Heizkörper möglichst frei steht und nicht verdeckt wird.

Eine automatische Heizkörpersteuerung kann dabei helfen, die Heizung zu regulieren. Wer nicht gleich ein komplettes Smart-Home-System installieren möchte, kann die alten Thermostate durch moderne austauschen, welche die Temperatur konstant halten und die Wärmezufuhr wenn nötig drosseln.

Tropische Temperaturen im Winter können teuer werden. Wer die Raumtemperatur mit Bedacht wählt, kann dem entgegenwirken. Nachts sollte man die Heizung generell herunterdrehen, aber nicht völlig ausschalten: So bewahrt man das Gleichgewicht zwischen Energie sparen und möglichst wenig Energie zum Wiederaufwärmen benötigen. Die Temperatur nachts um vier bis fünf Grad Celsius zu senken, reicht aus. Dasselbe Prinzip kann man tagsüber anwenden, wenn niemand zuhause ist. Wer im Winter in den Urlaub fährt, sollte die Heizung nicht komplett ausschalten. Besser ist es, auf niedrigster Stufe weiterzuheizen und die Räumlichkeiten nicht komplett auskühlen zu lassen.

Vor dem Winter: Entlüften

Nach dem Sommer müssen Heizungen oftmals entlüftet werden, um zu funktionieren. Wenn der Heizkörper also gluckert und nicht richtig warm wird, obwohl das Thermostat voll aufgedreht ist: Schleunigst entlüften, denn jede Luftblase ist unnötige Verschwendung. Bei ungedämmten Heizungsrohren hat man viel Wärmeverlust, bevor die Wärme den Heizkörper erreicht. Rohrschalen mit verschiedenen Isolierdicken sind im Baumarkt erhältlich – diese werden lediglich zugeschnitten und dann mit Klebeband fest sitzend ums Rohr herum befestigt. So gelangt die Wärme dahin, wo sie hingehört.

Wenn Heizkörper fiepen und manche heißer oder kühler sind als andere, ist die richtige Einstellung des Heizsystems durch einen hydraulischen Abgleich die Lösung. So wird die ungleiche Wärmeverteilung korrigiert und man heizt energieeffizient. Dabei muss allerdings der Fachmann ran, da es sich um eine komplexe Angelegenheit handelt.

Die Heizungspumpe ist für 20 Prozent des gesamten Stromverbrauchs des Hauses verantwortlich. Der Austausch einer veralteten Pumpe in eine moderne rechnet sich binnen weniger Jahre.