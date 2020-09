Heizen geht auch ressourcenschonend

Wer derzeit von der Austauschpflicht für Ölheizungen und Gasheizungen betroffen ist, neu baut oder eine gebrauchte Immobilie renoviert, kann aktuell aus einer Vielzahl von modernen Heizsystemen wählen. An erster Stelle steht die Planung der neuen Anlage, denn die Heizung sollte zu den Gegebenheiten passen. Dabei sind die vom Gebäude ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Heizverhalten sowie Wärmebedürfnis.

Ratsam ist es, bereits im Vorfeld einen Heizungsfachmann zu konsultieren. Er sollte sich vorab die örtlichen Voraussetzungen anschauen. Neben einer fachkundigen Beratung, welches Heizsystem zur Immobilie passt, erhält der Bauherr nach der Planung im Idealfall auch eine Kalkulation der Kosten.

Öl- und Gasheizung mit Brennwerteffekt

Neue Öl- oder Gasheizungen nutzen den sogenannten Brennwerteffekt. Sie kühlen die heißen Verbrennungsabgase und können so fast 100 Prozent der Energie der eingesetzten Rohstoffe gewinnen. Die Gasheizung mit Brennwerttechnologie zeichnet sich durch hohe Effizienz, einfache Bedienung und platzsparenden Aufbau aus. Gas ist als Brennstoff in Deutschland weitverbreitet und in urbanen Gegenden leicht verfügbar. Erdgas, Flüssiggas oder Biogas dienen als Energieträger, die über das Gasnetz zum Verbraucher gelangen oder in Tanks beim Haus gelagert werden. Das heiße Abgas bei der Verbrennung wird bei Brennwertgeräten im Abgasstrang durch einen Wärmetauscher erneut genutzt, wodurch hohe Wirkungsgrade erreicht werden. Die dabei entstehende Wärme wird wiederum dem Heizsystem zugeführt und entlastet den Brenner. Dadurch erreicht man eine höhere Energieausbeute bei gleichzeitig verringerten Brennstoffkosten. Die Fördermöglichkeiten für Hybridheizungen mit Gas und Solarthermie betragen bis zu 30 Prozent. Beim Austausch gegen eine alte Ölheizung sind sogar 40 Prozent Förderung möglich.

Moderne Öl-Brennwertheizungen nutzen den fossilen Brennstoff effizient, sodass sich der Einsatz in Kombination mit erneuerbaren Energien wie Solar anbietet, wenn kein Gasanschluss verfügbar ist und erneuerbare Energien schwer oder nur zu sehr hohen Kosten einsetzbar sind. Ölheizungen dürfen in Deutschland weiterhin betrieben werden, die Politik hat aber den Einsatz und die Neuanschaffung stark reglementiert: Ab 2026 ist die Ölheizung als alleinige Heizung nicht mehr erlaubt, sondern darf nur noch als Hybridheizung in Verbindung mit erneuerbaren Energien eingesetzt werden.

Öl- und Gasheizungen sind in der Anschaffung günstig, haben allerdings auch ein paar Nachteile: Beide verwenden fossile Brennstoffe, man benötigt einen Gasanschluss oder genügend Platz für einen Gas- oder Öltank, zudem ist man immer von den aktuellen Gas- und Ölpreisen abhängig. Neben der schlechten Umweltbilanz kommt bei der Ölheizung noch hinzu, dass sie regelmäßig gewartet werden muss.

Der nachwachsende Rohstoff Holz

Eine weitere Alternative ist die Holzheizung. Hier haben Hausbesitzer die Wahl zwischen energiesparenden Holzvergasern oder einer automatisch arbeitenden Pelletheizung. Der Rohstoff Holz wächst nach, kann im Falle des Scheitholzes regional gewonnen und teilweise sogar kostenfrei bezogen werden, wenn entsprechende Verbindungen zum örtlichen Förster gegeben sind. Damit verbunden ergeben sich noch weitere Vorteile der Holzheizung. Zum einen setzt der Brennstoff bei der Verbrennung nur so viel CO 2 frei, wie er davor im Laufe seines Wachstums aufgenommen hat. Holz verbrennt sozusagen CO 2 -neutral, vorausgesetzt, es wächst immer genügend Holz nach. Zum anderen muss der Brennstoff - im Vergleich zu Gas und Öl - nicht über weite Strecken zum Einsatzort transportiert werden, wodurch die Umweltbelastung sehr gering bleibt. Wer selbst einen Wald oder ein beholztes Grundstück besitzt, ist zudem unabhängig vom bisherigen Energieversorger. Während Holzvergaserkessel regelmäßig von Hand beschickt werden müssen, genügt es bei Pelletkesseln, nur die Asche regelmäßig auszutragen. Als nachteilig sind der hohe manuelle Aufwand bei Stückholzheizungen, hohe Anschaffungskosten bei automatischen Holzheizungen mit Pellets und ein hoher Platzbedarf für die Lagerung der Brennstoffe zu berücksichtigen.

Die Wärmepumpenheizung

Die Wärmepumpe ist eine sehr umweltfreundliche und effiziente Möglichkeit, ein Haus zu beheizen. Sie macht sich die in der Umwelt vorhandene Wärmeenergie zunutze und schafft es über den Einsatz von Strom, rund 75 Prozent der benötigten Energie aus der Umgebung zu gewinnen. Energiequellen sind Luft, Erdreich und Grundwasser, weshalb man zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen und Wasser-Wasser-Wärmepumpen unterscheidet. Obwohl die Temperaturen der genannten Energiequellen während der Heizperiode vergleichsweise niedrig sind, schafft es die Wärmepumpe über einen Kreislaufprozess, die Temperatur des Arbeitsmittels so weit anzuheben, dass damit geheizt werden kann. Da der Energieträger für den Heizbetrieb Strom ist, arbeitet eine Wärmepumpe lokal emissionsfrei. Wie wirtschaftlich eine Wärmepumpenheizung arbeitet, hängt vom Strompreis ab. Günstiger wird es, wenn der Strom vom eigenen Dach kommt.

Mit der Sonne heizen

Geht es um eine umweltfreundliche Heizungsalternative, kann auch die Solarthermie eine interessante Lösung darstellen. Die Technik nutzt die Energie der Sonne, um Heizungswasser zu erwärmen und versorgt dabei Räume und Trinkwasser mit thermischer Energie. Solarthermische Anlagen nutzen die Sonne und ihre Strahlungswärme, um Wasser zu erwärmen und bei entsprechender Auslegung der Anlage auch die Heizung zu unterstützen. Kollektoren auf dem Dach, der Garage oder anderen geeigneten Orten nehmen die Wärme der Sonne auf und übertragen sie durch einen Wärmetauscher an den Solarspeicher. Dort kann die Wärmeenergie für die Trinkwassererwärmung oder die Heizungsunterstützung genutzt werden.

Während Warmwassersolaranlagen kompakt und günstig sind, kann die Solarheizung für hohe Einsparungen sorgen.

Jürgen Scheibe