Hausbesichtigung in Oberoberndorf

Ihre beliebten Hausbesichtigungen, die bei künftigen Bauherren hoch im Kurs stehen, führt die Kröckel Bau weiterhin durch. "Bei diesen Besichtigungen haben Interessierte die Möglichkeit sich selbst ein Bild von den ausgeführten Arbeiten zu machen", erklärt Geschäftsführer der Kröckel Bau Klaus Kröckel.

Für das Sonnefelder Traditionsunternehmen sind Kundenzufriedenheit, Transparenz und hervorragende Ausführung der Arbeiten selbstverständlich und keine puren Lippenbekenntnisse. Aus diesem Grund werden die Bauherren von den ersten Überlegungen bis zur Schlüsselübergabe persönlich betreut und stets auf dem Laufenden gehalten. "Wir begehen wöchentlich gemeinsam mit den Bauherren die Baustelle und erstellen darüber ein Protokoll, den sogenannten Baustellenbericht", führt Klaus Kröckel weiter aus. Darin erhalten alle Handwerker Instruktionen, die für den weiteren Bauablauf wichtig sind.

Breites Netzwerk

Weil die Kröckel Bau seit mehr als 130 Jahren in Sonnefeld zu Hause und in der Region verwurzelt ist, kann auf ein breites Netzwerk an regionalen Baupartnern und Qualitätsdienstleistern zurückgegriffen werden, mit denen seit Jahren vertrauensvoll zusammengearbeitet wird.

In den letzten beiden Jahrzehnten hat die Baufirma mehr als 100 schlüsselfertige Traumhäuser in Massivbauweise fertiggestellt.

Für jedes Bauvorhaben werden ausschließlich Produkte deutscher Hersteller als Materialien verwendet, um den Bauherren höchste Produktqualität zu bieten. Schließlich sollen die Kunden glücklich in ihr Eigenheim einziehen und viele Jahre daran Freude haben.

Zeitloses Anthrazit

In Oberoberndorf entsteht ein modern geplantes Wohnhaus mit zwei Vollgeschossen. Im zeitlosen Anthrazit sind Türen und Fenster gehalten, die verleihen, wie die dunklen Ziegel des Satteldaches dem Haus eine besonders attraktive Außenansicht. Das Untergeschoss ist teilweise im Hang eingebettet. Von außen führt eine Treppe zum Dach der angeschlossenen Doppelgarage. So kann sie als Terrasse oder Hauszugang genutzt werden. Im Untergeschoss befinden sich das Schlaf- und die Kinderzimmer, während sich die Wohnräume über das Erdgeschoss aufteilen. Neben dem Wohn- und Essbereich befinden sich hier auch die Küche und ein Büro. Der Kochbereich ist über eine doppelflügelige Schiebetür vom restlichen Wohnbereich abtrennbar. Je nach Bedarf kann dieser Bereich individuell und ohne großen Aufwand erweitert oder verkleinert werden. So ist es möglich, dass auch mit den Gästen von der Küche aus in den Essbereich hinein kommuniziert werden kann oder Gerüche, die beim Kochen entstehen, in der Küche bleiben.

Unter- und Erdgeschoss sind im Innern über eine geradläufige Treppe erreichbar, die einen Akzent in der Innenraumgestaltung setzt. Durch die teilweise bodentiefen Fensterelemente gelangt viel Tageslichteinfall in den Schlafbereich des Untergeschosses und dem Wohnbereich im Erdgeschoss. Über eine Einschubtreppe kann der Spitzboden als zusätzlicher Stauraum genutzt werden.