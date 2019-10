Hausbesichtigung der Kröckel Bau

Mit Handwerksbetrieben aus der Region setzt das Kröckel-Team derzeit den Traum eines großen, ebenerdigen Bungalows um. Herzstück bildet der offene Wohn-, Ess- und Kochbereich. Dieser bringt die großzügige Gestaltung des Neubaus hervorragend zur Geltung. Durch die drei doppelflügeligen Terrassentürelemente fällt viel Tageslicht in die Räume. Außerdem wird so Atmosphäre mit Wohlfühlcharakter geschaffen, selbst an grauen Tagen. Neben dem Schlafzimmer beherbergt der attraktive Neubau auch ein großzügiges Arbeits- und Gästezimmer. Das Badezimmer ist mit einer bodenebenen Dusche und einer großen Wanne ausgestattet. Im Gäste-WC gibt es eine zusätzliche Dusche.

Über eine Einschubtreppe ist der Dachspitz zugänglich. Dieser bietet ausreichenden Stauraum im Bungalow. Weitere Möglichkeiten zum problemlosen Unterbringen von Gartenmöbeln, Geräten und Co. bietet die massive Doppelgarage durch die schräglaufende Außenwand. Die Eingangsüberdachung wird von Betonrundsäulen getragen und betont die attraktive Außenansicht. Beheizt wird der Bungalow mit einer Deckenheizung und einem Gasbrennwertsystem, während das Brauchwasser über Solar erwärmt wird. Dadurch werden die Umwelt geschont und Kosten gespart.

Traditionsunternehmen

Die Kröckel Bau vereint bewährte und solide Handwerksarbeit mit modernen Entwicklungen am Bau und setzt dabei auf Regionalität. Seit Jahrzehnten hat sich deshalb auch das Sonnefelder Bauunternehmen einen guten Namen gemacht. Viele Bauherren schätzen es von Beginn an bestens betreut zu werden und stets einen kompetenten Ansprechpartner zur Seite zu haben.

"Wir sind ein Traditionsunternehmen, das seit über 130 Jahren den Traum vom Eigenheim Wirklichkeit werden lässt", erklärt Geschäftsführer Klaus Kröckel. Deshalb setzt die Firma auf höchste Qualität, und das sowohl bei den ausführenden Arbeiten als auch beim Material.

Weil die Bauherren lange viel Freude an ihren eigenen vier Wänden haben sollen, entstehen die Traumhäuser der Kröckel Bau in Massivbauweise und lassen dabei keine Wünsche offen. Egal, ob es sich um einen Single, eine Großfamilie oder Bauherren handelt, die sich für einen barrierefreien Neubau entscheidet, bei den Experten der Kröckel Bau finden diese stets ein offenes Ohr und erhalten einen konkreten Plan zur Umsetzung ihrer Vorstellungen und Wünsche.

Alles aus einer Hand

Als "Full-Service-Dienstleister" bekommen Bauherren bei der Kröckel Bau alle Leistungen aus einer Hand sowie bei Bedarf auch alle Baunebendienstleistungen. Diese erstrecken sich von den ersten maßgeschneiderten Entwürfen bis zum Umzugsservice. "Unsere Bauherren müssen sich um nichts kümmern", betont Klaus Kröckel, denn er und sein Team behalten in allen Bauphasen den Überblick und die Fäden in der Hand. Durch die stets transparente, persönliche und verlässliche Betreuung sind die Bauherren in jeder Phase des Baus "up to date" und können sich ganz entspannt auf den Tag des Einzugs in ihr eigenes Zuhause freuen.