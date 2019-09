Funktionalität und Erholung vereint

Das Badezimmer ist weit mehr als nur ein Ort für die tägliche Körperpflege. Es ist vielmehr auch ein Ort der Entspannung und des Herunterkommens. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Dusche. Rund um dieses Thema hat sich in den letzten Jahren einiges getan, sodass auch die Dusche mittlerweile viel mehr als nur eine Nasszelle ist.

Bodengleiche Modelle

Ein mittlerweile recht verbreiteter Trend sind die bodengleichen Duschen. Sie ermöglichen einen schwellenlosen Einstieg und sind somit besonders komfortabel. Zusätzlich integrieren sie sich optisch wunderbar in den Raum. Besonders praktisch sind bodengleiche Duschen in kleinen Bädern, da man bei ihnen oft die Türen einfach zusammenklappen kann, wenn man sie gerade nicht nutzt.

Dadurch entsteht zusätzlicher Freiraum im Badezimmer. Bodengleiche Duschen sind jedoch auch unter dem Aspekt der Barrierefreiheit sehr vorteilhaft. Solche Modelle können gerade mit körperlichen Einschränkungen gut genutzt werden und die Reinigung der Dusche ist deutlich einfacher.

Eine spezielle Form der bodengleichen Duschen sind die sogenannten Walk-In-Duschen. Sie kommen ohne eine Einstiegstür aus. In der Regel sind diese Konstruktionen an zwei Seiten von gemauerten Wänden umrahmt und an einer weiteren Seite von einer Glasscheibe oder einer weiteren Wand. Die Einstiegsseite bleibt dabei frei. Manche Modelle sind auch nur an zwei Seiten von Wänden umgeben und ansonsten komplett offen. Diese Version ist jedoch relativ selten zu finden und würde sich auch nur bei sehr großen Bädern eignen, da ansonsten die Gefahr besteht, beim Duschen den ganzen Raum unter Wasser zu setzen. Generell sind die Walk-In-Duschen nicht nur sehr praktisch, sondern auch unter Designaspekten sehr schön. Kleiner Nachteil dieser Dusche: Sobald man das Wasser ausstellt, wird es durch die offene Seite kühl.

Eine Reihe von Extras lassen das Duscherlebnis noch komfortabler werden. In der Wand eingebaute Nischen beispielsweise eignen sich besonders gut, um darin Duschutensilien abzustellen. Das ist nicht nur optisch schön, sondern auch sehr praktisch. Auch eine eingemauerte Duschbank ist besonders mit dem Blick in die Zukunft sehr zu empfehlen. Die Duschbank ist jedoch nicht nur im hohen Alter für ein bequemes Duschen sehr nützlich, sondern kann auch schon vorher genutzt werden, zum Beispiel zum bequemen Rasieren der Beine.

Mit Smart-TV

Wer in der Dusche nicht auf Unterhaltung verzichten möchte, für den kann ein wasserdichter Smart-TV eine tolle Option sein. Es gibt mittlerweile spezielle Modelle, die extra für eine Nutzung im Bad und unter der Dusche konzipiert wurden. Ihnen macht das Wasser nichts aus und sie können natürlich auch mit nassen Händen bedient werden. Das funktioniert, da in der Regel die Sensoren im Glas integriert und damit vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Wer sich unter der Dusche entspannen will, der kann den Wellnessfaktor zum Beispiel mit modernen Duschsystemen steigern. Eine Regendusche oder gar ein Regenhimmel sorgen für eine angenehme Berieselung von oben.

Spezielle Düsen, die in verschiedenen Höhen angebracht werden können, sorgen für eine Rückenmassage oder eine entspannende Nackenmassage. Sogar Fußreflexzonenmassagen sind in der Dusche dank spezieller Installationen möglich. In der Regel lassen sich bei solchen Düsen verschiedene Strahlarten wählen, sodass das Massage-Erlebnis den eigenen Wünschen und Vorlieben angepasst werden kann. Wer noch mehr Entspannung haben möchte, für den ist vielleicht eine Liegedusche eine gute Wahl.

Massagedüsen

Wie der Name schon erahnen lässt, liegt man in einer solchen Dusche auf dem Bauch oder auf dem Rücken und kann sich durch Massagedüsen, die oberhalb der Liegefläche angebracht werden, eine wohltuende Auszeit gönnen. Auch Dampfduschen haben eine wunderbar erholende Wirkung. Duschen, die über eine Dampffunktion verfügen, generieren Wasserdampf, der sehr entspannend wirkt und gesund für die Haut ist.

Darüber hinaus gibt es Rundum-Lösungen, die auch noch die Faktoren Licht, Duft und Musik integrieren, sodass die Entspannung direkt mehrere Sinne anspricht und so je nach eigenen Vorlieben Energie für den Tag oder innere Ruhe für den Abend schenkt. Anna Traut