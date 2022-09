Fertighaus oder Massivhaus: Was ist günstiger? - ein Vergleich

Boom der Fertighäuser

Unterschied der Bauweisen

der Bauweisen Der Kostenpunkt

Sonstige Vor- und Nachteile

Fazit

Bei der Überlegung, welche Hausbauweise du gerne umsetzen möchtest, spielen unter anderem Faktoren wie die Kosten und die Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Welche Vor- und Nachteile es bei Massivhäusern und welche es bei Fertighäusern gibt, haben wir zusammengefasst.

Kurzer Überblick über Massiv- und Fertighäuser

Der Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V. meldete im Jahr 2021 freudige Rekordwerte. Im Jahr 2021 waren Fertighäuser so beliebt wie noch nie. Unter den genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern waren ganze 23,1 Prozent Fertighäuser. Dies entspricht einer Anzahl von 25.447 Häusern. Dennoch entscheidet sich die Mehrheit immer noch für die zweite Bauweise: das Massivhaus. Für beide Bauweisen gibt es Vor- und Nachteile abzuwägen.

Der erste grundlegende Punkt, in dem sich ein Massivhaus von einem Fertighaus unterscheidet, ist, dass das Massivhaus vor Ort gebaut wird. Beim Bau vor Ort kannst du mithilfe von Architekt*innen die individuelle Umsetzung deines Hauses relativ frei planen. Bei einem Fertighaus hingegen werden die Wandelemente in einer Fabrik vorgefertigt und anschließend auf der Baustelle zu dem fertigen Haus zusammengesetzt. Aufgrund dessen ist sowohl die Planung als auch die Ausführung oftmals standardisiert. Während bei Massivhäusern am häufigsten Kalksandstein, Porenbeton, Ziegel- oder Backstein zum Einsatz kommen, gehören bei den Fertighäusern die Holztafelbauweise oder die Holzrahmenbauweise zu den am meisten verbreiteten Gestaltungsformen.

Ein Vergleich des durchschnittlichen Quadratmeterpreises kann dir einen Anhaltspunkt geben, wenn du wissen möchtest, mit welchem Preis du in etwa rechnen kannst. Massivhäuser kosten im Durchschnitt pro Quadratmeter rund 1.800 bis 2.000 Euro. Lässt du ein 100 Quadratmeter großes Haus bauen, musst du also mit Kosten von etwa 200.000 Euro allein für die Errichtung des Gebäudes rechnen. Dazu kommen noch eine Vielzahl weiterer Kosten. Auch der Fertighauspreis pro Quadratmeter liegt meist zwischen 1.800 und 2.500 Euro. Ein Vorteil ist jedoch, dass du den Preis bei dieser Bauweise besser abschätzen kannst und während des Baus im Normalfall keine unerwarteten Entscheidungen mehr getroffen werden müssen. Es wird dir also eine Kostensicherheit geboten, die Massivhäuser so nicht haben.

Ein Vergleich: Diese Vor- und Nachteile gibt es zu bedenken

Dass Fertighäuser nicht individuell gestaltet werden können, ist heute nur noch selten der Fall. Die Bauverantwortlichen können das Haus bei den meisten Unternehmen in vielen Aspekten ganz nach ihren Wünschen anpassen. Während man bei einem Massivhaus in der Regel von einer Lebensdauer von 100 bis 120 Jahren ausgeht, sind es bei Fertighäusern je nach Ausführung etwa 70 bis 90 Jahre. Daraufhin solltest du mit etwas Weitsicht bedenken, dass Standard-Fertighäuser in ihrem Wiederverkaufswert oftmals niedriger liegen als Massivhäuser.

Wie teuer der Bau deines Hauses wird, hängt immer von deinen individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen ab. CC0 / Pixabay / moerschy

In der Regel ist die Planungsphase bei einem Massivhaus weitaus intensiver und dauert länger an. Auch in der Bauphase kann es immer wieder dazu kommen, dass neue Entscheidungen getroffen werden müssen. Die endgültigen Kosten für das Haus stehen erst dann fest, wenn der Bau abgeschlossen ist. Da der Bau vor Ort unter anderem wetterabhängig ist, kann sich das vorläufige Einzugsdatum immer wieder verschieben. Oftmals werden als Vorteile der Massivhäuser das Raumklima, die Größe und die individuelle Gestaltung genannt. Dir wird eine maximale Flexibilität geboten; zudem hast du durch deine Architekt*innen immer Fachpersonal an deiner Seite, das dich beraten kann.

Das Fertighaus ist dagegen meist schneller fertig als das Massivhaus. Außerdem gibt es häufig einen konkreten Einzugstermin, durch welchen du deinen Umzug besser planen kannst. Pauschalisiert werden kann die Angabe, dass das Haus schneller fertig ist, jedoch nicht: Durch die höhere Nachfrage gibt es mittlerweile in zahlreichen Fabriken längere Wartezeiten. Im Bereich der Fertighäuser gibt es stetige Verbesserungen in Bezug auf die Qualität und die Werthaltigkeit. Infolgedessen kannst du Fertighäuser heutzutage bereits in einer sehr hohen Qualität bauen lassen. Moderne Häuser erfüllen die aktuellen Energiestandards, sodass eine KfW-Förderung möglich gemacht wird.

Fazit

Letztendlich hängt der Preis von der individuellen Ausstattung und Qualität ab, die du wählst. Je nachdem, welche Anforderungen du an das Haus hast, kann das Massivhaus oder das Fertighaus die optimale Bauweise für dich sein. Eine pauschal günstigere oder bessere Variante gibt es nicht: Beide Häuserarten haben ihre Vor- und Nachteile, die es individuell abzuwägen gilt. Wichtig ist immer, beim Abschluss des Vertrages, die Ausbaustufe noch einmal mit dem Unternehmen abzusprechen. Denn dieser Begriff wird von verschiedenen Unternehmen unterschiedlich definiert; eine ausführliche Absprache ist dabei also besonders wichtig. Ebenso bedarf die Bezeichnung "schlüsselfertig" einer genauen Verständigung. Nicht bei jedem Unternehmen bedeutet schlüsselfertig gleichzeitig auch, dass es bezugsfertig ist.