Ferien im Herzen Frankens

Große Einweihung ihres Ferienhauses "Haus Burk 5.0" feiern konnte das Ehepaar Isabelle Noffke und Mirko Apel. Ihr Ferienhaus mit drei Ferienwohnungen wurde feierlich am Samstag, 18. Juli, von Pfarrer Kalluri Mariades eingeweiht. Mit dabei waren Gäste, Handwerker und Dienstleister, die bei der Renovierung des Hauses mitgeholfen haben: unter anderem Malermeister Peter und Ehefrau Gisela Steinlein, die den Räumen die Farbe gegeben hatten, Schreinermeister Matthias Distler, der die alte Treppe fachgerecht restauriert hat, Herrn Tilo Kreul, Vertriebsleiter von Möbel Fischer, Innenausbauer Heiko Betz, der die Türen im ersten Stock erneuert hatte und viele weitere Gäste.

Bereits seit 6. Februar 2020 konnten schon die ersten Feriengäste begrüßt werden, aber Mitte März legte dann Corona den so gut angelaufenen Betrieb lahm. "Erfreulicherweise kamen schon den ganzen Juni und Juli wieder Feriengäste", so das Ehepaar Isabelle Noffke und Mirko Apel stolz. Das Haus ist Isabelle Noffkes Erbe. "Hier haben meine Großeltern Liesl und Michel, sowie Tante Frieda gewohnt. Daher auch die Namen der drei Appartements", so die Besitzerin.

Das Haus verbindet das Traditionelle mit modernem Design

Das Ehepaar wollte den besonderen Charme des alten Hauses erhalten und Altes mit Neuem verbinden, was ihnen mithilfe der guten Handwerker auch bestens gelungen ist.

Holzentlackung Helmut Sonntag hat zum Beispiel Türen und die Geländerstäbe abgebeizt und Markus Schmidt hat sich um die Bedachung der Scheune gekümmert, neue Regenrinnen am gesamten Haus angebracht und das Gerüst gestellt. Boden Schertel hat den Parkettboden erneuert. Mirko Apel, Elektromeister, hat mit seinem Team die ganze Elektrik im Haus erneuert. "Das Haus wurde komplett entkernt, deswegen haben wir alles komplett neu gemacht: das Licht, Steckdosen, Hausanschluss, aber auch ein Multimediasystem mit Satellitenanlage", erklärt der Elektromeister. Jede Wohnung wurde zusätzlich mit einem Access-Point ausgestattet, sodass nun jedes Appartement einen eigenen W-Lan-Zugang besitzt.

Von der Firma Häfele hat das Haus ein komplett neues Schließsystem eingebaut bekommen: Mit Schlüsselkarten kann man die Haustür und das jeweilige Appartement öffnen. Appartements im Herzen Frankens

Das Haus "Burk 5.0", in der Burker Straße 70, in Forchheim, freut sich nun, wieder viele Feriengäste willkommen zu heißen. Die drei Appartements mit den Namen Liesl (Oma), Michel (Opa) und Frieda (Tante) bieten den Gästen Gartenblick, kostenfreies WLAN und kostenfreie Privatparkplätze. Alle Unterkünfte verfügen über einen Flachbildfernseher, ein Wohnzimmer mit einem Sofa, eine gut ausgestattete Küche mit einem Essbereich und ein eigenes Bad mit Dusche, Haartrockner und kostenlosen Pflegeprodukten. Ein Geschirrspüler, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank, ein Wasserkocher und eine Kaffeemaschine runden alles perfekt ab. Die bisherigen Feriengäste, die sogar aus Berlin und Hamburg aber auch aus Schweinfurt anreisten, zeigten sich begeistert: sehr schön, geräumig, komfortabel, angenehme Gastgeberin, Parkplatz vor der Tür, sehr gute Versorgungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, wirklich empfehlenswert.

Die Ferienwohnungen dienen gut als Ausgangspunkt in die nahe gelegene Fränkische Schweiz. Nürnberg liegt 35 km von den Appartements entfernt und Bamberg erreichen die Gäste nach 27 km. Zum Flughafen Nürnberg sind es vom "Haus Burk 5.0" ca. 25 Kilometer. Auch Schloss Thurn und Schloss Weißenstein in Pommersfelden sind ganz in der Nähe zu finden. Ein großes Buffet mit Süßem und Deftigen, mit Kaffee, sowie kühlen Getränken lud die vielen Gäste zum Verweilen ein. Interessierte, die gerne Urlaub im "Haus Burk 5.0" machen wollen, finden die Adresse bei Booking.com oder bei der Tourismuszentrale Forchheim, unter Ferienwohnungen. Johanna Blum