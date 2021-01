Fenster tauschen, Kosten sparen

Manchmal ist das Indiz nicht mal klirrend kalte Zugluft, sondern ein diffuser Kühle-Wärme-Mix. Disharmonische Temperaturen gekoppelt an unklare Heizkosten haben in Häusern manchmal mit mangelhafter Dämmung zu tun. Oder mit alternden Fenstern, die mit den Außentemperaturen Wärmeaustausch auf Kosten des Wohlbefindens und der Familienkasse betreiben. Ob die Fenster tatsächlich schuld sind und damit Trennung angesagt ist, lässt sich herausfinden.

Der Werte-Check

Alt, aber trotzdem okay? Um herauszubekommen, ob ein Fenstertausch sinnvoll und wirtschaftlich ist, hilft die Beschäftigung mit allerlei Werten rund um Glas, Rahmen und Einbau. Beim magischen U-Wert zum Beispiel dreht sich alles um die Isolation. Dieser Wärmedurchgangskoeffizient bestimmt, was das Glas kann: hoher U-Wert - kaum Energiesparpotenzial, niedriger U-Wert - hohe Kompetenz zum Energiesparen. Besitzen die alten Fenster Typenschilder oder sind Rechnung und technische Datenblätter archiviert, lässt sich manchmal exakt das Baujahr ermitteln. Und das wiederum sagt viel übers Glas und dessen Wärmedurchgangsverhalten aus.

Die Qualität des Glases

Beispiel von Experten: Uralte einfach verglaste Fenster von vor 1970 verschenken jede Saison pro Quadratmeter die Wärme von rund 55 Litern Heizöl. Im Einfamilienhaus, das durchschnittlich 25 Quadratmeter Fenster hat, addiert sich das zu 1375 Litern. Zudem entstehen beim Verbrennen von einem Liter Öl 2,6 Kilogramm CO2, was zum teuren Energieverbrauch auch noch eine ordentliche Portion Umweltsünde draufschlägt.

Was sich heute ebenfalls noch findet, sind Fenster mit Isolierglas aus den Siebzigern: Das Glas besteht aus zwei fest verbunden Scheiben, ist circa 20 bis 24 Millimeter stark, aber halbiert schon mal den Verlust im Vergleich zu einfacher Verglasung. Innen hat es neun Grad, wenn draußen minus zehn Grad herrschen - der Zwischenraum isoliert per Luftfüllung. 1995 entwickeltes Wärmedämmglas ist schon rund 30 Millimeter dick. Im Zwischenraum wird statt Luft das Edelgas Argon verwendet. Bei einer Außentemperatur von minus zehn Grad sind es drinnen immerhin 14 Grad und der Wärmeverlust beträgt nur noch ein Fünftel. 2002 erfundenes Superglas verwendet schließlich drei statt zwei Scheiben. Die Low-E-Schicht ist Krypton statt Argon, die Oberfläche misst bei äußeren minus zehn Grad Celsius innen siebzehn Grad plus - und reduziert den Energieverlust auf ein Zehntel.

Der Test mit dem Feuerzeug

Kein Typenschild, keine Info? Zur Not hilft der Feuerzeug-Test. Wenn es draußen dunkel ist, Flamme vors Fenster halten und Spiegelungen beobachten. Jede Glasscheibe reflektiert die Flamme versetzt und zeigt dann ein zusammenstehendes Flammen-Spiegelpaar. Eine Wärmeschutzverglasung reflektiert als Effekt der Edelgase in einer anderen Farbe.

Ebenfalls mit einer Flamme kann übrigens die Dichtheit des Fensters geprüft werden. Bewegt sich die Flamme, während sie an den Fensterdichtungen entlang geführt wird, ist ein Luftzug vorhanden - und das Fenster undicht. Der Check mit der Flamme sollte am Glasfalz, an den Fensterdichtungen wie auch an der Anschlussfuge zwischen Rahmen und Mauerwerk und auch am Fenstersims vorgenommen wer den.

Eine Frage des Materials

Moderne Rahmen sind innen verstärkt, um einen Mix aus schlanker Optik und Tragfähigkeit zu generieren. Zudem sind Armierungs-Fasern eingebettet, Stege optimiert und Profile flachgelegt. Für aktuelle dreifach verglaste Fenster sind auch neue Materialkombis für ordentliche Dämmung erfunden worden. Im Rahmen sind deswegen eine oder mehrere Schichten Dämmung aus Hartschaum oder Kork integriert. In Kunststoff- oder Metallrahmen füllt Dämmschaum die Profilkammern. Hier gilt übrigens maximale Flexibilität: Mit allen Rahmenmaterialien lässt sich heute jedes Dämm-Niveau erzielen - bis zu den Anforderungen eines Niedrigener giehauses.

Experten helfen weiter

Klar lassen sich in denkmalgeschützten Altbauten nur Fensterflügel ersetzen oder bei Liebhaberobjekten Ersatzfenster im alten Rahmen einbauen. Trotzdem ist es eine Frage von Zustand und Kosten: Komplett neue Fenster sind laut Experten wenig teurer als Flickwerk und arbeiten mit günstigeren Wärmewerten. Holz-, Alu- oder Kunststofffenster-Spezialisten beraten bei der Wahl von Rahmenmaterial und Verglasung und wissen nicht nur alles zum Thema Energie, sondern kennen auch alle Aspekte rund um Style und Harmonie. Altes raus, neues rein: Ist auch vom Zeitfenster her kein Hexenwerk. Von zertifizierten Fachbetrieben lassen sich inzwischen innerhalb eines Tages alle Fenster eines Einfamilienhauses komplett austauschen.

Kosten versus Nutzen

Preise für Wärmeschutzgläser sind von der gewählten Verglasung als auch von der isolierenden Schicht (Edelgas, Vakuum oder Luft) abhängig. Eine Dreifach-Verglasung kostet zwischen zehn und 15 Prozent mehr als eine Doppelverglasung. Zu den Kosten fürs Glas kommen Rahmen und Montage. Die Durchschnittswerte für ein 1,30 mal 1,30-Format liegen laut Spezialisten für die Kunststoff-Variante bei circa 500 Euro, für Holz circa 560, beim Holz-Aluminium-Mix bei circa 680 und für Aluminium bei ungefähr 780 Euro. Wichtig: Diese Preise sind Mittelwerte und haben keinen Anspruch auf Gewähr. Was im Einzelfall gespart werden kann, berechnen ebenfalls Experten: Hier werden mögliche Einsparungen mit Kosten in Bezug gesetzt - um schließlich ein realistisches Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ermitteln.

Annette Gropp