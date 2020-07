Duscherlebnis ohne Stolperkante

Längst vorbei ist die Zeit der hohen Duschwannen. Gerade in älteren Bädern findet man diese Art von Duschen noch häufig - und ebenso häufig bereitet es älteren Menschen aufgrund des erhöhten Einstiegs Mühe, sie zu nutzen. Oft hilft hier nur noch eine Badsanierung und damit verbunden der Einbau einer bodengleichen Dusche. Doch diese ist nicht nur attraktiv für Senioren. Auch junge Häuslebauer und Badmodernisierer setzen auf die Dusche ohne Stolperkante. Denn sie ist nicht nur praktisch, sondern kommt auch im modernen Design daher.

Grundsätzlich gibt es drei Arten der bodengleichen Dusche. Man kann wählen zwischen einer Duschwanne, einem befliesbaren Duschelement oder Fliesen pur.

Alles in einem: Duschwannen

Unter Duschwannen oder auch Duschtassen versteht man komplette Bodenelemente inklusive Ablauf und Gefälle. Man kann sie am ehesten mit den bekannten Duschwannen aus älteren Bädern vergleichen. Jedoch lassen sie sich durch ihre geringe Aufbauhöhe von nur wenigen Zentimetern bodeneben verlegen. Duschwannen lassen sich leicht einbauen, abdichten und reinigen. Es gibt sie in verschiedenen Farben, Formaten und Materialien wie Mineralguss, Stahl-Emaille und Acryl. Allerdings sind nur wenige Duschwannen groß und stabil genug, um sie mit einem Rollstuhl befahren zu können. Wer hierauf angewiesen ist, wird vermutlich leichter bei gefliesten Duschvarianten fündig.

Duschboards zum Befliesen

Sogenannte Duschboards werden in den Boden eingelassen und anschließend gefliest. Sie besitzen ein Gefälle zum Ablauf in der Mitte oder Ecke des Boards. Es gibt jedoch auch Boards mit Ablaufrinnen, die je nach Ausführung ebenfalls gefliest werden können und sich so unauffällig in den Boden der Dusche einfügen. Wer möchte, kann auf diese Art die gleichen Fliesen im ganzen Bad verlegen lassen. Wichtig ist jedoch, auf die Rutschfestigkeit des Bodens zu achten, sonst herrscht Sturzgefahr. Besonders rutschhemmend sind aufgrund der vielen Fugen Mosaikfliesen, die auf dem Boden der Dusche für einen Hingucker sorgen. Jedoch bedeuten viele Fugen auch einen erhöhten Reinigungsaufwand. Außerdem erhöht sich die Gefahr der Durchfeuchtung des Untergrunds.

Maximale Gestaltungsfreiheit dank Gefälleestrich

Noch flexibler als mit Duschwanne und Duschboard ist man mit einem Gefälleestrich. Größe und Form des Duschbereichs sowie die Lage des Wasserablaufs lassen sich damit nach Belieben bestimmen. Auch bei der Wahl der Fliesen hat man unzählige Möglichkeiten, solange man auf die Rutschfestigkeit achtet. Der Arbeitsaufwand für den Gefälleestrich ist jedoch recht hoch, zudem muss der Estrichleger das Gefälle genau berechnen, sonst drohen Überschwemmungen. Der große Vorteil an dieser Variante für alle Menschen mit chronisch kalten Füßen ist aber, dass unter den Fliesen auch eine Fußbodenheizung verlegt werden kann.

Walk-In-Duschen: Einfach reinspazieren

Wichtig für die Gestaltung der bodengleichen Dusche ist neben der Wahl des Bodenaufbaus natürlich auch die Wahl der Duschwände, auch wenn diese nicht unbedingt notwendig sind. Wer genügend Platz im Bad hat, kann eine Dusche vollkommen frei an einer Wand des Raumes installieren. Zu beachten ist dabei lediglich, dass in einem Umkreis von etwa 1,20 Metern um die Dusche ein Gefälle benötigt wird, denn etwa so weit spritzt das Wasser.

Wer weniger Platz zur Verfügung hat, aber dennoch nicht auf den Komfort einer Walk-In-Dusche - also einer ohne Tür - verzichten will, der setzt mindestens eine Seitenwand. Bei sanft prasselnden Regenduschen reicht das völlig aus, bei Duschen mit starkem Wasserdruck hingegen bieten sich L-förmig angeordnete Duschwände an.

Duschtüren schützen vor Zugluft

Für noch mehr Spritzschutz und auch als Schutz vor Zugluft sorgen Duschtüren. Die gibt es wie auch die Seitenwände aus Glas - auch UV-gehärtet oder nanoversiegelt gegen Wasser, Kalk und Schmutz - oder günstiger und leichter aus Kunststoff. Letzterer hat sich zwar zu diesem Zweck schon lange im Bad bewährt, ist jedoch sehr anfällig für Kratzer. Glas sieht im Gegensatz dazu nicht nur edler aus, sondern ist auch langlebiger.

Duscharmaturen für jeden Geschmack

Wenn Form, Farbe und Material feststehen, fehlt noch das Wichtigste: die Duscharmatur. Klassisch ist an dieser Stelle die Duschstange mit Handbrause zu nennen. Diese gibt es mit unterschiedlichen Strahlarten und sogar Massagefunktion.

Für das besondere Duscherlebnis sorgt hingegen eine Regenbrause, bei der das Wasser aus einem großen Duschkopf mit vielen Düsen sachte auf den Körper prasselt. Wer es etwas spektakulärer mag, kann auch Brausen mit Lichteffekten, Lautsprechern und sogar einer Wasserfall-Funktion erhalten.

Je nach Wunsch kann auch ein Duschsystem mit Kopf- und Handbrause wählen oder sich sogar mit zusätzlichen Seitenbrausen rundum vom Wasser massieren lassen. Nun fehlt zur Bedienung des Ganzen nur noch je nach Belieben eine Zweigriff- oder Einhandgarnitur und eventuell noch ein Thermostat und schon steht dem ebenerdigem Duschen nichts mehr im Wege.

Jessica Rohrbach