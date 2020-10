Das neue BBZ

In der letzten Woche herrschte noch reges Kommen und Gehen und Werkeln der am Bau beteiligten Unternehmen jetzt sind die Bauarbeiten am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Münnerstadt fertig, nach den Herbstferien startet der Betrieb. Fotos: Anja Vorndran

