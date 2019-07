Aktuelle Fliesen-Trends

Man hat nicht oft die Gelegenheit, das heimische Badezimmer zu gestalten oder neu zu renovieren, da eine Komplettüberarbeitung eine teure Angelegenheit ist, die gut durchdacht sein sollte. Daher wird bei der Auswahl der Fliesen meist darauf geachtet, dass sie zeitlos sind und gleichzeitig das Badezimmer modern wirken lassen. Beim Stil scheiden sich die Geister - klassische Gestaltung versus Trendfliesen. Generell lässt sich zu Beginn der Trend-Analyse sagen, dass sich die Oberflächenstrukturen gewandelt haben. Fliesen sind heutzutage matt - klare und fühlbare Oberflächenstrukturen sind im Trend. Man soll die Herkunft des Materials unter den Füßen spüren. Hinzu kommt, dass matte Fliesen weniger rutschig sind.

Fliesen in Holzoptik

Nach wie vor sind verschiedene Stilrichtungen bei der Fliesen-Gestaltung angesagt - mediterran-rustikal oder minimalistisch-modern und alles dazwischen. Bei der Gestaltung von Badezimmern ist aktuell vor allem die Nutzung von Materialien aus der Natur in puncto Dekoration gefragt. Wer sich ein Badezimmer in natürlichem Look gestalten möchte, sollte deswegen auf Fliesen in Holzoptik zurückgreifen. Naturholz- und Holzdielenoptik lassen das Badezimmer außerdem gemütlicher wirken. Wer sich an der klassischen Keramik-Optik satt gesehen hat, ist also mit der Holzoptik gut bedient. Die Fliesen verleihen dem Badezimmer eine Mischung aus modern-rustikalem Touch. Holz muss allerdings nicht gleich den rustikalen Landhausstil hervorrufen. Die Dekorfliesen sind vielseitig einsetzbar: Von gekalkter Optik über klassische Eiche bis hin zu Tropenholz-Optik sind keine Grenzen gesetzt.

Größer ist besser

Ein weiterer interessanter Trend, der die Badezimmer im Jahr 2019 erobert, sind XXL-Fliesen. Sowohl an Wänden als auch am Boden lassen übergroße Fliesen sogar kleine Badezimmer weitläufig und modern wirken. Vor allem in verschiedenen Farben und Materialoptiken sind sie ein echter Hingucker zu klassisch-weißen Sanitäreinrichtungen.

Was die Optik betrifft, so sind vor allem XXL-Fliesen in Betonoptik ein urbanes Badeerlebnis. Generell sind große Fliesen in unaufgeregten Grautönen zeitlos und modern. Sie integrieren sich in jedes Raumkonzept, lassen sich mit bunten Farbakzenten immer wieder neu kombinieren und wirken trotzdem immer modern. Entscheidend ist oft die Beschaffenheit der Oberfläche. Matt oder glänzend? Matte Fliesen lassen den Raum ruhig und minimalistisch wirken. Hochglanzfliesen im XXL-Format reflektieren die Raumbeleuchtung und lassen den Raum sehr hochwertig und erhaben erscheinen. Hinzu kommt, dass XXL-Fliesen den Reinigungsaufwand in puncto Fugen etwas minimieren.

Retro geht immer

Nach wie vor sind Retrofliesen hoch im Kurs. Grafische Muster, Flower-Power und bunte Farben der 60er und 70er sind hier gefragt. Auch Fliesen mit geometrischen Mustern in Zementfliesen-Optik aus dem 19. Jahrhundert sind wieder auf dem Markt zu finden. In Kombination mit grauen Betontönen geben die geometrischen Muster ein harmonisches Gesamtbild ab. Die altertümliche Zementoptik macht sich übrigens nicht nur auf dem Boden gut, sondern auch an Duschwänden.

Trotz des Retro-Touchs können Badezimmer mit Retrofliesen in der richtigen Kombination zeitlos wirken. Wie bei allen extravaganten Fliesenmustern sollte man hierbei das richtige Maß und den passenden Gegenpart finden. Bunte Fliesen mit viel Muster lassen sich gut mit weißen Fliesen an den Wänden kombinieren.

Black and White

Die klassische Farbkombination Schwarz-Weiß ist ebenfalls ein weiterer Evergreen und gleichzeitig topaktuell. Schlichte Eleganz und klare Linien: Schwarz-Weiß-Fliesen finden sich vor allem dort, wo Minimalismus das Wohnkonzept bestimmt.

Ein schwarz-weißes Fliesenkonzept gibt dem Raum Struktur. Ganz klar - das klassische Schachbrettmuster mit quadratischen Fliesen, die gerade nebeneinander verlegt werden, ist hierbei eine Gestaltungsmöglichkeit. Grafische Akzente lassen sich durch Musterfliesen setzen: Fischgräten oder Rauten geben dem Raum klare Geometrie. Aber auch geschwungene Ornamente sind ein echter Blickfang. Wer eine schwarz-weiße Gestaltung wählt, verzichtet auf andere Farben und läuft nicht Gefahr, das Wohnkonzept farblich zu überladen. Wer es gerne ordentlich, minimalistisch und reduziert mag, vollendet sein Badkonzept mit schwarz-weißen Fliesen garantiert stilvoll.

Melissa Hiller