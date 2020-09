Aktuelle Badezimmer-Trends

Das Badezimmer ist nicht nur ein Raum, um sich schnell für den Tag fertig zu machen. Es ist mehr: Ruhepol, Wohlfühloase, Wellnessort - der Raum, in dem die Außenwelt mit ihrem Alltagsstress keinen Platz hat. Die Zeit der Corona-Krise hat diesen Trend verstärkt - und nun geht es darum, aus seinem Badezimmer eine Wohlfühloase der besonderen Art zu gestalten. International bekannte Designer wie Otto Braun oder Gesa Hansen haben sich bei einem Interview mit dem Design-Magazin "AD - Architetectural Digest" mit eben diesem Thema beschäftigt: Sie setzen auf natürliches Material für erholsame Naturverbundenheit, spielen mit Kontrasten im Design - heiß und kalt, hell und dunkel - und kehren zurück zum Minimalismus beim Gestalten ihres Traumbadezimmers 2020. Am wichtigsten ist es, ein Bad zu schaffen, in dem man sich entspannen und ausruhen kann.

Doch wie schafft man es, in seinem Badezimmer eine erholsame Spa-Atmosphäre zu erzeugen - auch ohne viel Platz? Die Möglichkeiten sind so vielseitig wie die Geschmäcker selbst.

Natürliches Material wirkt entspannend

Natürliche Materialien laden zum Wohlfühlen ein. Die Möglichkeiten sind vielseitig: von Naturstein bis hin zu Holz. Holz ist in der richtigen Qualität ein ausgezeichnetes Material im Badezimmer und strahlt einen angenehmen, rustikalen Look aus. Zu geeigneten Holzsorten zählen vor allem Lärche, Kiefer und Eiche. Bei Holz ist es jedoch wichtig, es entsprechend gut zu behandeln und das Badezimmer regelmäßig zu lüften, um aufquellendes und schimmelndes Holz zu vermeiden.

Einen besonders schönen Effekt erzielt man, wenn man natürliche Materialien mischt: Regale oder Waschtische aus elegantem, warmem und beständigem Holz strahlen etwas Luxuriöses aus, Armaturen, Fliesen oder Trennteiler aus Naturstein wirken zeitlos, stark und entspannend - dazu ein Wasserhahn aus feinem Stahl rundet die Mischung ab.

Möchte man schlichten Wasserhähnen zu mehr Eleganz verhelfen, kann man mit einer sogenannten PVD-Beschichtung arbeiten: Diese verleihen Wasserhähnen oder Armaturenelementen eine luxuriöse farbliche Oberfläche wie aus Kupfer oder Gold. Das Ergebnis: Man geht weg vom schnöden Silber hin zu hochwertigen und brillanten Farben. Das Material ist kratzfest und härter als Chrom, darüber hinaus ist es langlebig und erlaubt auch unsensiblere Reinigungsmethoden.

Fliesen: Von Naturstein bis hin zu Mosaik

Der Trend bei Fliesen geht weg von schlichten, weißen oder ausdruckslosen Fliesen hin zu Modellen, mit denen man ein Statement setzt und Persönlichkeit ins Badezimmer bringt. Zum einen sind Fliesen im Look von Naturstein stark gefragt. Mit ihrem natürlichen Charakter und der unebenen Oberfläche bringen sie Charme ins Badezimmer. Von Sandstein über Granit, Schiefer bis hin zu Marmor sind die Möglichkeiten vielseitig.

Zum anderen sind farbige Fliesen mit ausgefallenen Mustern wieder sehr gefragt. Wer es etwas luxuriöser haben möchte, kann sich für Mosaikfliesen entscheiden, die Persönlichkeit und Muster ins Badezimmer bringen - und mit goldenen Spiegelreliefs auch eleganten Glanz.

Dusch-WCs oder spülrandlose WCs

Ein neuer Wohlfühltrend ist das Dusch-WC - ein technisch innovatives WC, das man aus Japan oder Korea bereits kennt. Es ist eine Toilette mit integrierter Dusche, um ein Rundum-sauber-Erlebnis mit einer effektiven Intimhygiene zu bieten. Mittels Knopfdruck wird im WC ein reinigender Strahl aktiviert, der in manchen Modellen sogar mit einer Heizung erwärmt wird. Ein anschließendes Gebläse trocknet die feuchten Körperstellen. Die Krönung: Viele WC-Modelle reinigen sich anschließend selbst, um dem nächsten Gast ein vollkommen sauberes WC-Erlebnis zu bieten. Die Vorteile: Die Wasserreinigung ist weitaus hygienischer als die Reinigung mit Toilettenpapier, der Verbrauch von Toilettenpapier sinkt drastisch, die Bedienung ist sehr einfach - und es fühlt sich wirklich gut an. Die Nachteile: Ohne ein integriertes Selbstreinigungssystem ist die Reinigung des Dusch-WCs umständlich - und Qualitätsprodukte können teuer werden.

Spülrandlose WCs verzichten, wie der Name schon sagt, gänzlich auf den Spülrand. Der Gedanke dahinter: auf den Bereich verzichten, wo sich die meisten Verunreinigungen und Bakterien sammeln. Als Ergebnis hat man eine Toilette, die sich einfacher reinigen und sauber halten lässt und darüber hinaus eine neue und verbesserte Spültechnik besitzt: Das WC ohne Spülrand reinigt sich fast selbstständig. Es gibt unterschiedliche Modelle von unterschiedlichen Herstellern, die sich preislich und spültechnisch unterscheiden - hier ist es vorteilhaft, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.

Lukas Pitule