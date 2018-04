Tag der offenen Tür Pflegezentrum Hammermühle Bischofsheim

Vor rund einem halben Jahr schloss sich in Bischofsheim eine Versorgungslücke: Auf dem Grundstück der ehemaligen Hammermühle entstand nach knapp anderthalbjähriger Bauphase eine Pflegeeinrichtung mit 63 Betten und mehreren Tagespflegeplätzen: Das Nurona-Pflegezentrum Hammermühle war geboren, womit sich ein großer und langgehegter Wunsch vieler Bürger erfüllte. Am kommenden Samstag heißt es hier von 13 bis 18 Uhr bei einem Tag der offenen Tür nun: "Hereinspaziert!". An diesem Tag stehen die Räumlichkeiten zu einer ausgiebigen Besichtigung bereit. Sowohl für Unterhaltung für Groß und Klein als auch für das leibliche Wohl wird an diesem Tag gesorgt sein.

Zu den Highlights für die kleinen Besucher gehören eine große Piratenschiff-Hüpfburg sowie Ballonmodellierungen.



Liebevoll gestaltet

Das Pflegezentrum Hammermühle in Bischofsheim an der Rhön befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Hammermühle am Fuße des Kreuzbergs, naturnah direkt an der Brend gelegen und lädt mit den liebevoll gestalteten Außenbereich zum Verweilen ein. Die Architektur des Hauses ist geprägt von der Leichtigkeit und Großzügigkeit lichtdurchfluteter Räume und Flure. Hochwertige Materialien in Kombination mit einem durchdachten und fein abgestimmten Farbkonzept sorgen für stilvolles Wohlfühlambiente.

Es gibt auf zwei Etagen jeweils einen Wohnbereich, der sich in zwei Wohngruppen unterteilt, diese sind durch das Stationszimmer miteinander verbunden.

Neben den einzelnen Wohnbereichen befinden sich im Haus auch separate Räumlichkeiten für Physiotherapie und Podologie. Wohlfühlbäder und Infrarot-Wärmekabinen runden das Therapieangebot ab. Der ambulante Pflegedienst der Caritas sowie ein Frisörsalon sind ebenfalls in das Haus integriert. Im Erdgeschoss befinden sich die Cafeteria und ein großzügiger Aufenthaltsraum mit viel Platz für Begegnung. Ein Ort zur Andacht ist in Zusammenarbeit mit allen regionalen Konfessionen in Planung.



Behindertengerechte Ausstattung

Jede Wohngruppe bietet Platz für 15 bis 16 Gäste, je nach Wunsch kann man zwischen 57 Einzelzimmern und drei Doppelzimmern wählen. Alle Räume sind behindertengerecht ausgestattet.

Mittelpunkt jeder Wohngruppe ist eine offene Küche mit großzügigem Essplatz für gemeinsames Kochen, Essen, Leben und Lachen in familiärer Atmosphäre. Die Zimmer im Erdgeschoss verfügen zusätzlich über eine eigene Terrasse.

Jeder Wohnbereich ist so großzügig gestaltet, dass außerhalb der Gästezimmer genügend Platz zum Verweilen mit Angehörigen und dem Austausch mit anderen Gästen zur Verfügung steht. Darüber hinaus verfügt jede Wohngruppe über einen eigenen Abstell- und Funktionsraum.



Gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten

Die Einbindung des Hauses in das Stadtleben und die Öffnung für Vereine, Kindergruppen, Ausstellungen und Feste verbindet das Haus auf vielfältige Weise mit der Region.

Tägliche Fahrten ins Stadtzentrum, zu Ärzten, Apotheken und Veranstaltungen sind genauso selbstverständlich, wie gemeinsame Aktivitäten, zum Beispiel der Besuch von Markttagen, Ausstellungen und Konzerten.

Die nächsten vergleichbaren Einrichtungen befinden sich in Bad Neustadt und Bastheim sowie im hessischen Gersfeld. So ist mit dem Pflegezentrum Hammermühle in Bischofsheim eine Lücke zur ganzheitlichen Pflegeversorgung geschaffen worden. Denn es ist der Wunsch vieler Einwohner, in der Heimat alt zu werden.



Kontakt: nurona Pflegezentrum Hammermühle Bischofsheim, Kissinger Straße 10, 97653 Bischofsheim, Tel.: 09772/93220, Fax: 09772/9322101, E-Mail: info@nurona.de, Einrichtungsleitung: Susanne Lindemann