Stadtmesse Herzogenaurach

Zum 13. Mal dreht sich am Samstag, 19. März, 9 bis 14 Uhr, in der Herzogenauracher Innenstadt alles um die Themen Bauen, Wohnen und Renovieren. Wer sich umfassend über Modernisierungen und Energiesparmaßnahmen informieren möchte, ist auf der Herzogenauracher Stadtmesse genau richtig.



Über 40 regionale Fachbetriebe präsentieren eine vielfältige und innovative Produktpalette, die von moderner Heiztechnik, Sonnenschutz, Fenster und Türen über Maler- und Dachdeckerarbeiten bis hin zu Schreiner- und Schmiedearbeiten reicht. Vorgestellt werden auch individuelle Lösungen für die Innenraum- und Gartengestaltung. Umfangreiche Beratungsangebote über Baufinanzierung, öffentliche Fördermittel und Versicherungen runden das Programm ab.



Erster Bürgermeister Dr. German Hacker wird am Stand des Arbeitskreises Agenda 21 "Energie" die Stadtmesse eröffnen. Auf die Besucher warten zahlreiche Angebote zu den thematischen Schwerpunkten Energiesparen und Wohnen und wie diese beiden Komponenten effizient vereinbart werden können. Fachvorträge rund um das Thema geben allen Interessierten wichtige und fachkundige Informationen aus erster Hand.



Mitarbeiter der Agenda 21 zeigen auf, wie Strom gespart werden kann und informieren über Wärmebildaufnahmen von Gebäuden. Die Herzo Werke fördern mit dem E3-Naturstrom die Anschaffung von modernen Heizungspumpen, PV-Anlagen, sparsamen Haushaltsgeräten oder ermöglichen den Einstieg in die Elektromobilität.



Kreatives für junge Baumeister

Auch die kleinen Besucher werden nicht enttäuscht: Das Freizeitheim ist mit einem Baumobil auf dem Marktplatz vertreten. Sei es das Erschaffen fantasievoller Bauwerke, das Basteln von Kreiseln in der Kreiselwerkstatt oder das Bauen einer XXL-Kugelbahn, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Witzige Tierfiguren entstehen zum Beispiel bei der Kartonbeißeraktion. Das Angebot des Baumobils ist selbstverständlich kostenlos. Die Osternestsuche bei den Ständen der Stadtmesse rundet das bunte Programm ab. Im Vorfeld der Stadtmesse können Kinder selbst gebastelte Osternester im Freizeitheim und der Tourist Information abgeben. Diese können während der Stadtmesse von 10 bis 14 Uhr gesucht werden. Richard Sänger





Auf einen Blick

Was? 13. Stadtmesse Herzogenaurach zum Thema Bauen, Wohnen und Renovieren

Wann? Samstag, 19. März, 9 bis 14 Uhr

Wo? Innenstadt Herzogenaurach

Weitere Infos unter www.herzogenaurach.de/de/stadtinfo/messen/stadtmesse.html



Programm

Vorträge Raum Sparkasse, Eingang Badgasse

10 Uhr: Photovoltaikstromerzeugung und ihr optimierter Eigenverbrauch

Thomas Vogel, Franken Solar, Nürnberg



11 Uhr: Heizungsmodernisierung - mein Haus braucht eine neue Heizung

Gerhard Pospischil, Dirsch Haustechnik GmbH & Co KG, Herzogenaurach



12 Uhr: Passivhaus und Energieplushaus - von der Stadtplanung bis zur Ausführung

Michael Pollak, Architekt atelier a3, Erlangen



13 Uhr: Wohngesund leben in EnergieSpeicherHäusern - Neubau von acht Reihenhäusern auf Herzo Base II

Gisela Raab, Raab Baugesellschaft mbH & Co KG, Ebensfeld



Vorträge Raum 2 VHS, Eingang Badgasse

10 Uhr: Heizen und Lüften - wie geht es richtig?

Uwe Dippold, Bau-Biologe



12 Uhr: Reinigung ohne Chemie und Wasser - Mit den richtigen Textilien kein Problem

Stephanie Beck, Fachberaterin VERMOP