Schopf & Teig zeigt Top-Immobilien in Rödental

Am Wochenende können Immobilien- und Bauinteressenten auf der Suche nach ihren eigenen vier Wänden ein ganzes Stück vorankommen. Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. September, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr präsentiert die Firma Schopf & Teig aus Rödental drei interessante Objekte. Zur Besichtigung stehen zwei Terrassenwohnungen sowie das aktuelle Musterhaus.

Die einzigartige Terrassenwohnanlage befindet sich auf einem Grundstück mit Süd-Hanglage in unserem Baugebiet "Mahnbergäcker". Die Anlage ist mit Aufzug, großzügigen Terrassen, Garagen in der Tiefgarage, Fußbodenheizung und vielem mehr ausgestattet.



Musterwohnungen von 118 bis 143 Quadratmeter

Die Musterwohnungen haben eine Größe von ca. 118 Quadratmetern (drei Zimmer inklusive Terrasse) und ca.

143 Quadratmetern (vier Zimmer inklusive Terrasse). Das Baugebiet verfügt über Breitband-Anschluss mit schnellem Internet. Beachtlich ist außerdem die hervorragende Infrastruktur der Stadt Rödental mit Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, einem großen Vereins-, Kultur- und Freizeitangebot und sehr guten Einkaufsmöglichkeiten.

Das aktuelle, zweigeschossige Musterhaus befindet sich auf einem ca. 700 Quadratmeter großen Grundstück. Die Wohnfläche beträgt im Erd- und Obergeschoss ca. 130 Quadratmeter. Hinzu kommt noch ein ausgebauter Hobbyraum in Kellergeschoss. Das Haus ist mit einer kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zur Be- und Entlüftung ausgestattet. Außerdem sind alle Fenster im Keller-, Erd- und Obergeschoss mit Dreifachverglasung versehen.

Die steigenden Mieten und die niedrigen Zinsen sind die Argumente, die für den Kauf einer neuen Immobilie sprechen.

Hinweisschilder zeigen Besuchern den Weg im Baugebiet "Mahnbergäcker".



Mehr als 1400 zufriedene Hausherren in über 35 Jahren

Ein Haus oder eine Wohnung nach eigenen Vorstellungen, ohne den viel zitierten Ärger, ist der Wunsch aller Bauwilligen. Dies ist jedoch nur möglich durch umfangreiche Beratung, sorgfältiger Planung und fachkundiger Bauüberwachung. Langjährige Erfahrung hat die Firma Schopf & Teig in Rödental zu Spezialisten auf diesem Gebiet gemacht. Bis heute konnten schon über 1400 Häuser und Wohnungen an zufriedene Hausherren übergeben werden. Die Fachleute von Schopf & Teig kennen die Vorschriften und technischen Möglichkeiten und halten während der gesamten Bauphase Kontakt zum Kunden.

Der Weg zu Schopf & Teig lohnt sich für den Bauherren auch finanziell, denn Unerfahrenheit kann teuer kommen, gerade beim Hausbau.

Das Leistungsspektrum konzentriert sich auf die kompetente Beratung, die individuelle Planung und das termingerechte, schlüsselfertige Bauen zum garantierten Festpreis. Die Kostentransparenz schließt die Fördermöglichkeiten ein und berücksichtigt alle möglichen Nebenkosten. Selbstverständlich sind auch Eigenleistungen möglich.