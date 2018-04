Sanierung KIGA St. Maria

Eine Generalsanierung bei laufendem Betrieb - der Kindergarten St. Maria in Dettelbach hat eine Mammutaufgabe hinter sich gebracht. Knapp zwei Millionen Euro wurden investiert. Entstanden ist ein Paradies mit viel Platz, hellen, freundlichen Räumen und einem Abenteuerspielplatz, wie man ihn sich schöner nicht wünschen könnte.

Am 24. April wird im Kindergarten St. Maria groß gefeiert und das gleich aus zwei Gründen: Die Einrichtung wird 40 Jahre alt und die 2013 begonnenen Generalsanierung ist abgeschlossen. Um 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Pfarrkirche mit Bruder Martin Domogalla und dem ehemaligen Stadtpfarrer Johannes Messerer, um 11 Uhr wird Bruder Martin die Räume im Kindergarten segnen. Anschließend gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen und die Besucher haben die Möglichkeit, die Räume und das Außengelände zu besichtigen.

Und zu sehen haben sie dabei viel.



Zwei Millionen investiert

Der Kindergarten St.Maria wurde 1974 gebaut. Die folgenden vier Jahrzehnte gingen nicht spurlos an dem Gebäude vorüber. Das Dach wurde undicht, die Eingangstüre bot nicht mehr die nötige Sicherheit, die Fenster mussten teilweise von innen mit Decken abgedichtet werden und trotzdem war es im Winter häufig recht kalt in den Räumen. Dazu kamen zwei Wasserrohrbrüche. Trotz vieler Elterninitiativen und mehreren Streichaktionen stand irgendwann fest: So konnte es nicht weitergehen, um eine Generalsanierung kommt man nicht herum. "Die Maßnahme war kein Luxus", stellt deshalb auch Kindergartenleiterin Renate Jüstel klar.

Im September 2013 ging es mit dem Einbau der Krippenräume los. Im ersten Bauabschnitt der Generalsanierung entstanden 14 Krippenplätze für Kinder ab etwa einem Jahr.

Im Frühjahr 2014 ging es mit dem Rest des Kindergartens weiter - und zwar bei laufendem Betrieb. "Das hat bei allen Gewerken gut geklappt", lobt Jüstel die Zusammenarbeit mit den Handwerkern und dem Architekten, aber auch mit den Eltern und den Mitarbeitern. Heizung, Elektrik, Brandschutz wurden erneuert, ein Teil des Daches wurde zurückgebaut, um wieder mehr Licht in die Räume zu lassen. Die ehemalige Hausmeisterwohnung wurde zum Hortraum, Werkraum, Küche und Speisesaal. Was erhalten werden konnte, wurde erhalten - zum Beispiel die alten Stein- und Parkettböden, die Türen und die Treppe.

Wegen der Bauarbeiten musste der Turnraum zeitweise als Gruppenraum genutzt und eine Gruppe in einem Container untergebracht werden. Im September 2015 zogen die Handwerker dann großteils ab und die Kinder in ihre Räume zurück.



Das Schiff ist die Attraktion

Doch nicht nur das Gebäude selbst hat sich verändert, auch außen hat sich allerhand getan: Für die Krippenkinder gibt es jetzt einen eigenen Außenbereich und der Garten für die "Großen" ist zum Kinderparadies geworden. Auf einem riesigen Schiffswrack wird geklettert, versteckt und in die Ferne geschaut. Passend zum Schiff und zur Main-Nähe Dettelbachs fließt ein Wasserlauf durchs Gelände, an dem die Kinder spielen können. "Unser kleiner Main", sagt Renate Jüstel. Sie und ihr Team konnten bei der Gestaltung des Außengeländes mitreden und auch die Kinder brachten ihre Ideen ein. "Beim Schiff war mir wichtig, dass es nicht so leicht zu bespielen ist", so Jüstel. Die schiefen Ebenen und Hürden im Wrack sind eine Herausforderung für die Kinder, und die sind begeistert von ihrem neuen Spielgerät.

Sogar eine eigene Flagge haben sie sich gemacht, die "Dettelbeach Pirates".

Kleine Hütten zum Rückzug, Geräte zum Balancieren und Schaukeln runden das Gelände ab. Doch auch draußen ist nicht alles neu: Die alten Bäume wurden erhalten, was dem Gelände ein wunderbares Flair verleiht.

Auch der Eingangsbereich des Kindergartens wurde neu gestaltet, Parkplatz für Personal und Eltern geschaffen sowie eine Unterstellhalle für Kinderwagen und Kinderfahrzeuge. len