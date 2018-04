Modernes Haus in reizvoller Lage

Im Ebersdorfer Ortsteil Frohnlach lassen wir für die Bauherren Zobel den Traum von den eigenen Vier Wänden Wahrheit werden und errichtet in reizvoller Wohnlage ein modernes Einfamilienwohnhaus, das viele Vorzüge zu bieten hat.

Der große Wohn-/Essbereich erhält durch zahlreiche Fenster viel Tageslicht. Eine zweiflügelige Schiebetür trennt die Wohnküche. Die dort befindliche zentrale Kochinsel ist der ideale Treffpunkt, an dem sich das Leben abspielt. Im Wohn-/Essbereich wird ein Kaminofen nicht nur das Herzstück bilden, sondern gleichzeitig für heimelige Atmosphäre sorgen. Pultdacherker im Dachgeschoss sorgen nicht nur für eine attraktive Außenansicht, sondern für hohe Räume und dadurch für mehr Wohnkomfort in den beiden Kinderzimmern. An das Schlafzimmer ist eine Ankleide angebunden. Das Bad im Dachgeschoss wurde mit einem Wäscheabwurfschacht versehen, der direkt in den Hauswirtschaftsraum im Kellergeschoss führt. Im Zuge des Neubaus wurden im Kellergeschoss bereits jetzt Vorbereitungen für einen späteren Badausbau getroffen. Der Zugang zu Souterrain erfolgt über einen separaten Zugang. Das Wohnhaus wird kosten- und umweltfreundlich durch eine Luft-/Wasserwärmepumpe und einer Fußbodenheizung im kompletten Haus beheizt. Der Eingangsbereich des Wohnhauses wurde überdacht und sorgt selbst bei Regen für trockene Füße vor der Türe.



Qualität und Kundenzufriedenheit

Die Kröckel Bau hat sich als Familienbetrieb mit langer Tradition seit Jahrzehnten einen guten Namen in der Region und darüber hinaus gemacht. Dies kommt nicht von ungefähr, denn Qualität am Bau und Kundenzufriedenheit stehen für Inhaber Klaus Kröckel und seinem Team an oberster Stelle. "Um die stetigen Anforderungen anzunehmen und die Wünsche unserer Bauherren umzusetzen, stellen wir selbst an unsere Arbeit hohe Ansprüche und setzen jedes Bauvorhaben so um, als wäre es unser eigenes", erklärt Klaus Kröckel. Von der Planung, über Umsetzung und Ausführung der verschiedenen Arbeiten, bis hin zur detaillierten Fertigstellung steht ein Team von Fachkräften zur Verfügung, das zu jederzeit für die Bauherren ein versierter Ansprechpartner ist. Schon bei den ersten Überlegungen und Planungen fließen die Erfahrungen, innovative Umsetzungsmöglichkeiten sowie Nachhaltigkeit und moderne Erkenntnisse aus dem Bauwesen ein, um die Vorstellungen der Bauherren in die Tat umzusetzen. Durch die Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben aus der Region wird den Bauherren Qualitätsarbeit, Service und Sauberkeit am Bau sowie termintreue Ausführung gewährleistet. Genau diese Stärken schätzen die Kunden der Kröckel Bau, was sich in vielen Empfehlungsschreiben oder auch den kontinuierlichen Hausbesichtigung widerspiegelt. "Wir wollen, dass sich künftige Bauherren selbst ein Bild von unserer Arbeit und unserer Qualität machen", führt Klaus Kröckel weiter aus.