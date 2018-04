Krankmacher Schimmel

Während wir uns im Frühjahr und Sommer so oft wie möglich draußen aufhalten, machen wir es uns in der dunklen Jahreszeit gern in den eigenen vier Wänden gemütlich. Doch Vorsicht! Ist das Raumklima nicht gut, kann das der Gesundheit schaden. Ursacheherd können Schimmelpilze sein, die vor allem für Asthmatiker zur akuten Gefahr werden können, indem sie beispielsweise Anfälle auslösen.

Schimmelpilzsporen zählen neben Hausstaubmilben und Tierhaaren zu den häufigsten Allergenen in Wohnungen und Häusern. "Der Mensch nimmt sie über die Atemwege auf", erklärt Eugen Rebhan vom KKH-Serviceteam in Coburg. "Treten Symptome wie Atemnot, Husten, Schnupfen, Hautreizungen oder auch Kopfschmerzen auf, kommt man oftmals nicht darauf, dass es sich um allergische Reaktionen des Körpers auf Schimmel in der Wohnung handelt." Neben Allergien kann Schimmel Entzündungen und besonders bei immungeschwächten Menschen auch Infektionen verursachen. "Schimmelbefall in der Wohnung sollte daher nicht auf die leichte Schulter genommen werden", so Rebhan.

Schimmelpilze wachsen beispielsweise auf Holz, Tapeten, Teppichböden, Leder oder auch Blumenerde in feuchtem und warmem Milieu. Sie vermehren sich über Sporen in der Luft, die bereits bei einer Luftfeuchtigkeit von 65 bis 70 Prozent keimen. In Wohnräumen liegt dieser Wert daher idealerweise zwischen 40 und maximal 65 Prozent. Schließlich zählt eine zu hohe Innenraumfeuchte zu den Hauptursachen für Schimmelbefall neben Gebäudeschäden wie defektem Dach, Rissen im Mauerwerk u.a. Diese entsteht durch Wasser, das durch Duschen oder auch Kochen in die Raumluft gelangt. Ein Zeichen hierfür ist Kondenswasser an Fensterscheiben und -rahmen.

Die einfachste Maßnahme, die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu senken, ist regelmäßiges Lüften. "In der kalten Jahreszeit ist Stoßlüften entscheidend", sagt Rebhan. "Hierzu mindestens drei bis fünf Mal am Tag die Fenster weit öffnen. An Tagen mit Minustemperaturen etwa fünf Minuten, bei höheren Temperaturen bis zu einer Viertelstunde." Wird in der Küche lange gekocht oder Wäsche in einem Zimmer getrocknet, sollte häufiger gelüftet werden. Beim Lüften wird feuchtwarme Luft in der Wohnung mit der kalten, trockenen Außenluft vermischt. Dadurch wird die Raumluft trockener und mit Sauerstoff angereichert. Gekippte Fenster zur Dauerlüftung sind nur im Sommer bei trockenem Wetter anzuraten; im Winterhalbjahr kühlen die Wände dabei zu sehr aus.

Im Bad ist es zudem ratsam, nach dem Duschen oder Baden das Wasser von Wänden und Boden zu entfernen und nasse Handtücher auf der Heizung zu trocknen. Und ganz wichtig bei kalter Witterung: ausreichendes und regelmäßiges Heizen.



Gut versteckt

Tückisch an Schimmel: Nicht immer macht er sich durch sichtbare Schimmelflecken und einen muffigen Geruch bemerkbar. Und auch die Tatsache, dass er sich gern an Wänden hinter Schränken und Regalen ausbreitet, da sich dort Feuchtigkeit durch unzureichende Luftzirkulation leicht ansammeln kann, erschwert es, ihn zu entdecken.

In jedem Fall sollten Schimmelpilze in Wohnräumen rasch und vollständig entfernt werden - vom geübten Heimwerker oder besser noch vom Fachmann. Denn beim nötigen Entfernen von Tapeten, Isolationsmaterialien, Putz, Silikondichtungen oder auch Fugenmörtel ist die Sporenbelastung sehr hoch. Zudem muss Schimmel fachgerecht bis in tiefer liegende Schichten komplett beseitigt werden. Nur dann wird der Befall endgültig gestoppt.



Kompakte Handlungsanleitung zur "Schimmelpilz-Sanierung"

Mit dem von der Fachzeitschrift "der Bauschaden" herausgegebenem Spezial "Schimmelpilz-Sanierung" liegt eine kompakte Handlungsanleitung auf aktuellem Stand der Forschung und Sanierungspraxis vor.

Schimmelpilze sind grundsätzlich in unserer gesamten Umwelt vorhanden. Doch durch eine Feuchtequelle in Gebäuden können sie sich in Innenräumen so weit entwickeln, dass sie die Gesundheit der Bewohner gefährden. Bevor die Feuchtequelle als Ursache beseitigt werden kann, ist zunächst der mikrobielle Befall zu sanieren. Da dieser einen Gefahrstoff darstellt, ist bei der Sanierung besondere Sorgfalt geboten, denn aus dem Sanierungsbereich verschleppte Sporen, der Einsatz von Desinfektionsmitteln in ungeeigneten Situationen oder eine zu oberflächliche Feinreinigung können in kürzester Zeit zur "Sanierung der Sanierung" führen.

Von der Beurteilung vor Ort bis zur Kontrolle der Sanierungsarbeiten geben Experten auf dem Gebiet der Schimmelpilz-Analytik und -Sanierung Anleitungen und Praxistipps, mit denen Schimmelpilz-Sanierungen fachgerecht, sicher und dauerhaft ausgeführt werden können.

Das Buch geht zunächst der Frage nach, wie der vorliegende Schaden einer ersten Begutachtung unterzogen werden kann. Das Muster eines Begehungsprotokolls hilft, die erforderlichen Objektdaten zu erfassen. Weitere Kapitel geben von Wärmebrücken über Luftundichtheiten, energetische Sanierungen bis zu Leckagen an der Bauwerksabdichtung usw. Hinweise auf typische Schimmelpilz-Ursachen und erläutern die Gesundheitsgefährdungen, die von Schimmelpilzen ausgehen können. Mit den Kapiteln "Ein Sanierungskonzept erstellen" oder "Die Sanierung durchführen und kontrollieren" erhält der Leser wertvolle Anleitungen und Informationen für die Sanierung. Abschließende Hinweise auf Präventionsmaßnahmen gegen erneuten Befall runden das Werk ab.

Mehr zur Publikationen finden Interessenten unter www.forum-verlag.com/bauschaden-spezial.