Metall steht für Langlebigkeit, Vielfältigkeit und Kunst. Es bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten - zum Beispiel mit Glas, Holz, Aluminium und vielem mehr. Davon kann man sich am 12. und 13. März bei der Hausmesse bei Kanler & Seitz im Rahmen der Schautage Geiselwind überzeugen.

Zu sehen sind Balkonanlagen, Treppenanlagen für innen und außen, Terrassenüberdachungen, Balkonerweiterungen, Pergolen und Vordächer und viele weitere Beispielarbeiten aus der Metallschmiede.

Der komplett neu gestaltete Ausstellungsraum zeigt unter anderem Beschattungsmöglichkeiten, Pergola-Marquisen, Raffrollos, und Terrassendächer der Firma Warema sowie verschiedene Bodenbeläge aus Holz und Kunststoff für Terrasse und Balkon.

Wie gewohnt stehen bei der Hausmesse wieder viele Interessante Angebote bereit. Besondere Schnäppchen verspricht die Firma Hörmann Sectional-Tore, außerdem gibt es günstige Einzelstücke und Restposten, unter anderem Brüstungsgitter, Geländer, Treppenanlagen. Das Team von Kanler & Seitz steht seinen Kunden bei Planung und Ausführung zur Seite, auch wenn´s mal knifflig wird.

Über das Angebot bei Kanler & Seitz kann man sich bei einem Spaziergang durch den Schaugarten informieren. Pergolen laden zum Verweilen ein. Rosenbögen verleihen dem Garten eine romantischen Touch, Rankhilfen verhelfen Kletterpflanzen zu neuen Höhen. Der Rundgang lässt vom nahenden Frühling träumen und natürlich lohnt auch der Besuch der Ausstellung in den beheizten Hallen.

Die Gaumenfreuden kommen auch in diesem Jahr nicht zu kurz: Es gibt Leckeres vom Grill, hausgemachte Kuchen und Kaffee. Der Erlös geht wieder an das Erich Kästner Kinderdorf und "Hilfe für Joshua".



Das Programm

Samstag, 12. März

11 bis 14 Uhr: Infostand der Metall-Innung Mainfranken Mitte für Berufseinsteiger und alle die es werden wollen;

Ganztägig : Garagen Sectionaltore, Messestand der Firma Hörmann



Sonntag, 13. März

10 bis 12 Uhr: Frühschoppen mit Weißwurst-Frühstück

11 bis 16 Uhr: Infostand der Metall-Innung Mainfranken Mitte

14 Uhr: Standkonzert der Steigerwald-Kapelle Geiselwind

17 Uhr: Verlosung Gewinnspiel my Geiselwind



Verkauf und Beratung am Samstag von 9 bis 15 Uhr Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. red