Hausbesichtigung in Rohrbach

Ihren Traum vom eigenen Haus erfüllt sich Familie D'Amato mit einem ebenerdigen Bungalow, den die Sonnefelder Kröckel Bau in Rohrbach, einem Ortsteil von Grub am Forst errichtet. Der moderne Bau besticht durch seine attraktive Außenansicht mit hellem Putz, dunklen Ziegeln, großen Fenstern und der Stahlbetonrundsäule im Zugangsbereich des Hauses. Großzügig ist der offen gestaltete Wohn- und Essbereich konzipiert, der viel Tageslicht ins Innere bringt. Der Kamin bildet das Herzstück und schafft in den Abendstunden oder an kühleren Tagen eine heimelige Atmosphäre. Er ist mit einer separaten Zuluftführung ausgestattet, die einen späteren raumluftunabhängigen Heizungsbetrieb ermöglicht. Die Küche ist über eine platzsparende Schiebetüre in der Wand zugänglich. Durch den durchdachten Hauszuschnitt verfügt der Neubau über ein großzügiges Schlafzimmer sowie ein Kinder- und ein Gästezimmer. Neben einem geräumigen Badezimmer ist der Bungalow mit einer weiteren separaten Gäste-Toilette ausgestattet.



Ein erfahrener Partner

Mit der Kröckel Bau haben sich die Bauherren für einen erfahrenen Partner an ihrer Seite entschieden, der sich seit Jahren einen guten Namen in der Region und darüber hinaus gemacht hat. Davon konnte sich Familie D'Amato bereits selbst überzeugen, denn der Bungalow ist schon das zweite Objekt, das Kröckel Bau gemeinsam mit den Bauherren umsetzt! Den Slogan "Wir bauen, um zu begeistern!" transportiert das Team der Kröckel Bau mit Stolz und Ehrlichkeit, "denn wir bauen mit Herz und Seele", betont Geschäftsführer Klaus Kröckel. Dass dies keine leeren Versprechungen sind, zeigen die vielen Dankschreiben und positiven Rückmeldungen der Bauherren, die etwa die Termintreue, Kompetenz, Beratung und Begleitung oder auch die solide und saubere Bauausführung schätzen. Das Traditionsunternehmen besteht heuer seit 130 Jahren und überzeugt durch seine Qualität. Während der Hausbau für viele mit viel zeitlichem Aufwand, Stress und manchmal auch mit Ärger verbunden ist, steht die Kröckel Bau ihren Kunden schon von Beginn an zur Seite, was vieles für die Bauherren angenehmer und einfacher macht. Das Sonnefelder Bauunternehmen bietet von der Beratung über die Planung bis zum Bau und der Fertigstellung alle Leistungen aus einer Hand und arbeitet mit regionalen Handwerksbetrieben zusammen. Dabei ist die Kröckel Bau unabhängig und nur ihren Kunden verpflichtet und arbeitet nur namhafte Produkte deutscher Hersteller in das jeweilige Bauvorhaben ein. Das Team setzt die Vorstellungen und Wünsche gemeinsam mit den Bauherren um. Egal, ob es sich dabei um schlüsselfertiges Bauen oder die individuelle Planung der eigenen vier Wände handelt. Im Mittelpunkt ihres Tuns steht für die Kröckel Bau die sach- und fachgerechte Verbindung zwischen Neuem und Altem.



Tradition ist wichtig

Dies spiegelt sich auch in den alten Handwerkstraditionen wider, die mit den Bauherren zelebriert werden. Von der Grundsteinlegung über das Richtfest bis zur Endabnahme mit Schlüsselübergabe nach erfolgreichem Abschluss des Bauvorhabens, stellt jeder Abschnitt ein besonderes Highlight für die Bauherren und für das Team der Kröckel Bau dar. Mit ihren kontinuierlichen Hausbesichtigungen bietet das Sonnefelder Bauunternehmen auch Interessierten die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der Qualität und der Ausführung zu machen. ake