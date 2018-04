Finger weg vom Dach

Auch wenn sich niemand ein Loch im Dach wünscht - es ist oft notwendig, etwa für den Kamin, die Montage eines Lüfterrohrs oder für Durchführungen von Leitungen der Solaranlage. "Jede Durchdringung der homogenen Dachoberfläche zieht eine Reihe weiterer Maßnahmen nach sich, die vorher geplant und nachher fachgerecht ausgeführt werden müssen", erklärt Kay Preißinger vom Bayerischen Dachdeckerhandwerk. Die Methode "Hammer, Meißel, Bohrer, Säge, fertig" gehört nach seiner Expertenmeinung zum "Pfusch auf höchster Ebene". Bei jeder Durchdringung muss das Eindringen von Oberflächenwasser ausgeschlossen sein. Auch der Anschluss von Wind- und Dampfsperren und der Dämmung erfordert größte Sorgfalt und Fachkenntnis. Beispiel Lüfterrohr: Da dieses Rohr gewöhnlich aus einem anderen Material als die Dacheindeckung besteht, weist es auch andere thermische Eigenschaften auf. Es kann also zu einer Wärmebrücke werden, an der sich Tauwasser niederschlägt. Nur ein fachgerechter Anschluss der Sperrfolien stellt sicher, dass diese Feuchtigkeit nicht in die Dämmschicht eindringen kann und dort zu Schimmelbildung führt. Die größte Dachdurchdringung stellt übrigens jedes Dachfenster dar. Wird hier beim Einbau nicht strikt nach dem Fachregelwerk gearbeitet - was beim Heimwerker-Einbau des Dachfensters aus dem Baumarkt eher nicht der Fall ist - sind Folgeschäden programmiert.