Einblicke in die Fertigbauwelt

Am Sonntag, den 24. April, ist Tag des deutschen Fertigbaus. Der traditionelle Aktionstag der Hersteller von Fertighäusern ermöglicht auch dieses Jahr wieder angehenden Bauherren und allen Interessierten Einblicke in die Holz-Fertigbauweise. Neben Informationsveranstaltungen über die Bauweise und innovative Technologien gibt es für Jung und Alt viel zu erleben und entdecken.

Der Tag des deutschen Fertigbaus ist der jährliche Aktionstag der deutschen Hersteller von Fertighäusern. Für Besucher öffnen sie an diesem Tag ihre Werkstore und Musterhäuser. Hier können Interessierte bei Führungen durch die Produktionshallen hautnah miterleben, wie ein Fertighaus in Holzbauweise entsteht oder in den Bemusterungszentren schon einmal ihr individuelles Traumhaus, von den Bodenfliesen bis hin zu den Dachziegeln, planen.

Darüber hinaus bieten die Fertighaushersteller an diesem Tag immer ein umfangreiches Rahmenprogramm, mit verschiedenen Aktionen für Kinder, Informationsveranstaltungen und vielem mehr an. Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, sodass der Tag des Deutschen Fertigbaus jedes Jahr wieder ein riesen Spaß für Groß und Klein ist.



Frühlingsfest bei Hanse Haus

Hier in der Region öffnet zum Beispiel die Firma Hanse Haus von 10 bis 18 Uhr die Tore ihres Werks in Oberleichtersbach, Buchstraße 3, bei Bad Brückenau. Werksführungen ermöglichen den Besuchern spannende Einblicke in den Entstehungsprozess eines Hansehauses. Alle Ausstellungshäuser können besichtigt werden. Partnerunternehmen informieren zusätzlich über verschiedene Bereiche rund um Haus und Garten.

Ein weiteres Highlight ist die Besichtigung des Ausstattungszentrums.

Hier kann man sich über aktuelle Wohntrends informieren. Unter dem Motto "Frühlingsfest" ist auch im Rahmenprogramm für Groß und Klein etwas dabei. Unterschiedliche Attraktionen, wie ein Kletterberg, Trampolin oder eine Hüpfburg laden zum Toben ein. Die Auszubildenden geben Einblicke in verschiedene Berufsbilder und laden zum Bau eines Vogelhauses ein. Außerdem lockt eine Verlosung: Mit etwas Glück kann man das Frühlingsfest aus Vogelperspektive beobachten, denn Hanse Haus verlost kostenlose Helikopter-Rundflüge.



Massivhäuser aus der Rhön

Wer sich statt für ein Fertighaus in Holzständerbauweise für ein Massivhaus interessiert, wird vielleicht beim das Planungsbüro Haus & Wohnen GmbH in Hausen (Rhön) fündig.

Der Anbieter der "Rhön 2000 Massivhäuser" bietet eine seit Jahren bewährte Konzeption, welche die in der Rhön ansässigen Firmen in die Angebotsabgabe einbezieht. Weitere Informationen hierzu gibt es unter http://rhoen-2000-haus.de