Weltweite Studie: Bestimmte Farben lösen überall ähnliche Gefühle aus

Neben den festgestellten globalen Übereinstimmungen gibt es auch nationale Besonderheiten, berichten die Forscher im Fachmagazin «Psychological Science». Zum Beispiel wird Weiß in China wesentlich stärker mit Trauer verbunden als in anderen Ländern, ähnliches gilt für Lila in Griechenland. «Möglicherweise liegt das daran, dass in China bei Beerdigungen weiße Kleidung getragen und Lila in der griechisch-orthodoxen Kirche zur Verdeutlichung von Trauer verwendet wird», erläutert Oberfeld-Twistel.

Die Unterschiede in den Assoziationen sind der Studie zufolge zudem umso größer, je weiter die Länder voneinander entfernt liegen. Es spielt weiterhin eine Rolle, wie stark sich die jeweiligen Sprachen voneinander unterscheiden. Auch das Klima scheint Wirkung zu zeigen. So wird laut den Wissenschaftlern die Farbe Gelb in Ländern mit wenig Sonnenschein stärker mit Freude verbunden als in sonnenverwöhnten Regionen.

Die genauen Ursachen für globale Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind laut Oberfeld-Twistel noch unklar. «Es gibt eine ganze Masse an möglichen Einflussfaktoren: Sprache, Kultur, Religion, Klima, die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, das menschliche Wahrnehmungssystem», zählte er auf. Viele grundlegende Fragen müssten noch geklärt werden.