Deutschland vor 26 Minuten

Sex-Studie

Überraschende Sex-Studie: So sieht "guter Sex" für Frauen und Männer in Deutschland aus

Was wünschen sich deutsche Männer und Frauen wirklich im Bett, wie muss "guter Sex" aussehen? Was ein Marktforschungsinstitut in einer Studie über Sex herausgefunden hat, überrascht.