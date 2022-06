Supermond, Jupiter, Fixsterne : Der Sternenhimmel im Juli hat viel zu bieten

: Der hat viel zu bieten Astronomie: Milchstraße wird sichtbar - aber nur in richtig dunklen Gegenden

- aber nur in richtig dunklen Gegenden Saturn taucht am Südosthimmel auf

taucht am Südosthimmel auf Das steckt hinter dem "Sommerdreieck" im Juli

Laue Sommernächte sind für viele Menschen die schönsten Nächte des Jahres. Während der Monat Juni die Nächte in silbriges Licht getaucht hat, bekommen wir im Juli einen besonders vielfältigen Sternenhimmel zu sehen. Einige Phänomene lassen sich mit dem bloßen Auge erkennen. Hobby-Astronomen sollten aber unbedingt einen Blick durch das Teleskop werfen - es lohnt sich. Wir verraten dir, was die Sonne, Mond und Sterne im Sommermonat Juli zu bieten haben.

Supermond wird sichtbar - drei Fixsterne bilden "Sommerdreieck"

Im Juli wird der Jupiter Astronomen zufolge unübersehbar vom Himmel strahlen. Auch der Supermond wird sichtbar sein: Der Vollmond, der sich besonders nah an der Erde befindet, wird in diesem Monat wieder zu extremen Gezeiten an der Küste führen.

Außerdem dürfen wir auf eine besonders auffällige Konstellation gespannt sein: Drei Fixsterne bilden am abendlichen Sommerhimmel das sogenannte "Sommerdreieck". Im Juli steht das Sommerdreieck gegen Mitternacht hoch im Süden. Es ist gewissermaßen das Gegenstück zum Wintersechseck. Das Sommerdreieck setzt sich aus den Sternen Wega in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler zusammen.

Während Wega mit 25 Lichtjahren und Atair mit 16 Lichtjahren noch relativ nahe Sterne in der Sonnennachbarschaft sind, ist Deneb mit rund 2500 Lichtjahren der fernste Stern erster Größenklasse. Aufgrund seiner extremen Leuchtkraft ist Deneb trotzdem einer der hellsten Sterne, die wir am Himmel beobachten können. Er strahlt bläulich und 130.000 mal heller als unsere Sonne.

Milchstraße wird sichtbar - aber nur in besonders dunklen Gegenden

Das sommerliche Lichtband der Milchstraße steigt im Juli im Süden zwischen Skorpion und Schütze in Richtung Adler empor. Von hier aus geht die durch Schwan und Kassiopeia und das Himmels-W, zum Nordhorizont, wo auch die helle Kapella im Fuhrmann funkelt.

Viele Menschen haben heutzutage das Himmelsphänomen der Milchstraße noch nie gesehen. Denn um das zu beobachten, musst du in eine besonders dunkle Gegend fahren. Gut geeignet sind Felder auf dem Land, fernab von Städten und Siedlungen. Nur dann kann man die Milchstraße wirklich gut mit bloßem Auge erkennen.

In den Juli-Nächten können wir am Südosthimmel außerdem Saturn beobachten. Er ist der erste Planet, der sich in diesem Monat blicken lässt. Im Laufe des Monats wird er immer früher am Nachthimmel zu sehen sein. Ende Juli erscheint er schon kurz nach halb zehn Uhr abends über dem Südosthorizont. In der Nacht vom 15. auf 16. sieht man um Mitternacht den noch fast vollen Mond südlich von Saturn. Fünf Stunden später hat er sich deutlich vom Ringplaneten entfernt.

Supermond am 13. Juli - das steckt hinter dem Phänomen

Am 13. Juli wird bereits der Vollmond groß und hell am Himmel leuchten. Dann sprechen wir von einem Supermond. An diesem Abend wird der Mond der Erde ganz besonders nah sein. In Supermond-Nächten erscheint er bis zu 30 Prozent heller, als in normalen Sommernächten. Der Grund: Die Erde erreicht mehr Sonnenlicht, das vom Mond reflektiert werden kann.

Außerdem wird der Mond bis zu 14 Prozent größer sein als sonst. Er wird sich dann nämlich etwa 30.000 Kilometer näher an der Erde befinden, als bei gewöhnlichen Vollmonden üblich. Was spektakulär klingt, kann aber auch eine Enttäuschung werden. Häufig ist das Himmelsphänomen für das bloße Auge nicht gut erkennbar.

Das könnte dich auch interessieren: Aufnahmen der Mondfinsternis: So schön und spektakulär war der Blutmond.