Deutschland vor 38 Minuten

Beziehung

Studie überrascht: So sieht "guter Sex" aus - für Männer und Frauen

Was wünschen sich deutsche Männer und Frauen wirklich im Bett, wie muss guter Sex sein? Was ein Marktforschungsinstitut in einer Studie über Sex herausgefunden hat, überrascht.