Fakt ist, dass den Stier nicht die Farbe Rot reizt, sondern die schnellen Bewegungen des Tuches, das er vom Torero vorgewedelt bekommt. Auch Kühe reagieren erwiesenermaßen ängstlich auf schnelle, ruckartige Bewegungen. Sehen die Rinder keine Möglichkeit zur Flucht und fühlen sich in die Enge getrieben, reagieren sie mit Aggression und gehen in ihrer Not gegen den Widersacher, um sich zu verteidigen. Also ist es unterm Strich ein Spiel mit der Angst, was den Zuschauern des Stierkampfes als Stärke, Macht und Aggression verkauft wird.

Innerartlich sind Rinder wenig aggressiv und pflegen engen, liebevollen Kontakt zu ihren Herdenmitgliedern. Bis zu 70 andere Herdenmitglieder kann ein einzelnes Rind am Geruch, an deren Stimme und am Aussehen unterscheiden. Aggressiv reagieren Rinder nur, wenn sie auf zu geringer Fläche gehalten werden. Etwa zu viele Rinder in einem viel zu kleinen Stall. Das führt zu innerartlichen Kämpfen, bei denen das rangniedrigste Tier vertrieben werden soll.

Ein Stier sieht rot - oder doch nicht?

Die Farbe des Tuches beim Stierkampf spielt für den Stier an sich keine Rolle, er ist nämlich partiell farbenblind. Vor allem die Farbe Rot ist für die Tiere nicht zu sehen, da ihnen dieser Farbrezeptor im Auge fehlt. Ihre Farbwahrnehmung liegt hauptsächlich im Bereich der Farben Grün und Blau.

Früher nahm der Torero ein weißes Tuch, das sogenannte Muleta, das sich während des Stierkampfes mit dessen Blut rot färbte. Später hat man dann die Farbe des Tuches angepasst und von weiß auf rot gewechselt. Auch ein gelbes Tuch kann beim Stierkampf zum Einsatz kommen, das sogenannte Capote.

Während eines Stierkampfes wechselt der Torero seine Tücher mehrmals, um den Stier permanent zu reizen und zu ermüden. Während diesem Vorgang studiert der Torero den Stier in seinen Bewegungen und Angriffen, denen er mit großen Gesten und Posen ausweicht. Das Finale im dritten und letzten Akt des Stierkampfes endet für den Stier tödlich - mit einem gezielten Dolchstoß zwischen die Schulterblätter.