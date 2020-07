Sternschnuppen funkeln am Himmel: Heute Nacht kommt es zum Aquariden-Höhepunkt

In den letzten, lauen Sommernächten waren bereits einige von ihnen zu entdecken. Aquariden-Meteore, besser bekannt als Sternschnuppen. Schon seit Wochen sind immer wieder Himmelskörper zu sehen, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometer pro Sekunde in die Erdatmosphäre eintauchen und verglühen.

Nun wird, laut der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28. auf 29.07) das Maximum des Sternschnuppenflugs für diesen Sommer erwartet.

Die Juli-Aquariden: Viele Sternschnuppen am Himmel - Heute Maximum erwartet

Der Juli ist für viele Sternschnuppen bekannt. In den ersten Julitagen entdeckt man sie nur vereinzelt, dann tauchen die ersten Meteorströme auf, die sogenannten Perseiden, welche am 12. August 2020 ihren Höhepunkt erreichen sollen. In den letzten Julinächten erscheinen mehrere dieser Ströme zeitgleich. Diese Sternschnuppen tauchen jedes Jahr in einem Zeitraum vom 12. Juli bis zum 23. August auf. Die höchsten Chancen dieses Schauspiel zu beobachten hat man meist in den Nächten zwischen dem 29. und dem 31. Juli.

Wie die Sternfreunde gegenüber der dpa angeben, liegt der Ausgangspunkt der Aquariden tief im Sternbild Wassermann, welches auch Namensgeber der Sternschnuppen ist. "Aquarius" steht im lateinischen für "Wassermann". Das Sternzeichen steht in südöstlicher, nach Mitternacht in südlicher Richtung.

Erwartet werden von theoretisch 20 bis 25 Sternschnuppen pro Stunde allerdings in hiesigen Breitengraden gerade einmal die Hälfte. Die Himmelskörper sind ohne Mondlicht und Sonne am besten zu sehen, was bedeutet, dass der Zeitraum zwischen 3 und 4 Uhr morgens sich am besten zum Beobachten eignet.

Aquariden-Meteore: Wann Sie die Sternschnuppen am besten sehen können

Dem DWD zufolge ist das Spektakel allerdings nicht von überall aus zu genießen. Vielerorts soll es in der Nacht bewölkt sein, lokal könne es aber auch mal eine Lücke geben, so ein Meterologe. Im Norden von Mecklenburg-Vorpommern, dem nördlichen Brandenburg und im Süden von Baden-Württemberg könnte man das Schauspiel gut beobachten. Glück haben hierbei voraussichtlich auch die Franken, denn hier soll die Nacht weitgehend wolkenfrei sein.

Mit jeder Sternschnuppe geht ein Wunsch in Erfüllung, vorausgesetzt man verrät ihn nicht - so eine Sage. Seit Familiengenerationen und Jahrhunderten ist dieser Glaube schon verbreitet. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass Menschen einst glaubten, göttliche Lichtfunken am dunklen Firmament seien Dochte, die den Engeln beim Putzen der Himmelskerzen herunterfallen. So hoffte man auf göttlichen Beistand oder einen Engel an seiner Seite, wenn man beim Entdecken einer Sternschnuppe still seinen Wunsch äußerte.

Stefanie Negele mit dpa