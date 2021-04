"Pinker Mond": Nächster Vollmond in doppelter Hinsicht besonders - und schon bald sichtbar

"Pinker Mond" am Dienstag (27. April 2021) zu sehen

"Supermond" im April 2021: Am nächsten Dienstag (27. April 2021) ist es wieder so weit! Der größte Vollmond des Jahres ist sichtbar. Umgangssprachlich wird von einem "Supermond" gesprochen - und dieses eine Mal sogar vom "pinken Mond". Was hat es damit auf sich? Tatsächlich befindet sich der Mond an diesem Tag besonders nahe an der Erde und kann daher etwas wenig größer als üblich wirken. Wirklich sichtbar zu einem "normalen" Vollmond ist der Unterschied aber wohl nicht.

Phänomen "Supermond": Bald steht er uns bevor

Wenn sich der Mond am 27. April am Himmel zeigt, gibt es gleich zwei Besonderheiten: Zum einen befindet er sich an diesem Tag in der Phase "Vollmond". Zudem ist er am erdnächsten Punkt des Jahres.

Grund dafür ist seine elliptische Umlaufbahn. Da der Mond nicht kreismäßig um die Erde rotiert, ist er mal weiter und mal weniger weit von der Erde entfernt. Ist er an einem solch "erdnahen" Punkt angelangt und herrscht gleichzeitig Vollmond, ist von einem "Supermond" die Rede. In den kommenden Monaten ist das gleich mehrfach der Fall, wie unter anderen aus den Daten von timeanddate.de hervorgeht.

Kommende Termine für einen "Supermond":

27. April 2021 - Entfernung zur Erde: rund 357.400 km

26. Mai 2021 - Entfernung zur Erde: rund 357.300 km

24. Juni 2021 - Entfernung zur Erde: rund 360.000 km

Darum sprechen wir von einem "Supermond"

Durchschnittlich ist der Mond etwa 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Auf seiner Bahn um die Erde kann sein Abstand auf etwa 406.000 Kilometer anwachsen oder eben auf bis zu rund 356.000 Kilometer schrumpfen. Diesem Minimalabstand kommt der Mond Ende April und Mai dieses Jahres besonders nahe.