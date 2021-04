Pinker Mond: Größter und besonderer Vollmond des Jahres noch im April 2021 zu sehen

Am 27. April 2021 erreicht er um 17.22 Uhr seinen erdnächsten Punkt des Jahres. Seine Vollmondphase erreicht er bereits in den frühen Morgenstunden, doch auch am Abend sieht er für das menschliche Auge noch immer voll aus.

Tatsächlich ist der Größenunterschied zu einem "normalen" Vollmond für das menschliche Auge kaum erkennbar. Allerdings zeichnet den Supermond am 27. April eine weitere Besonderheit aus: Seine überdurchschnittliche Helligkeit. "Weil der Mond näher an der Erde ist und die Fläche der Mondscheibe größer, leuchtet er heller: Etwa dreißig Prozent mehr Licht kommen von einem Supermond hier bei uns an", berichtet der Bayerische Rundfunk (BR).

Optische Täuschung: So wirkt der Mond besonders groß

Wer denn Supermond in besonderer Größe sehen möchte, sollte den Mondaufgang und den Monduntergang nicht verpassen. Wenn der Mond knapp über dem Horizont steht, sorgt eine optische Täuschung dafür, dass wir ihn viel größer wahrnehmen.

Und warum heißt der Vollmond dieses eine Mal "pinker Mond"? Das ist einfach und - was vielleicht jetzt enttäuschend klingt - nichts mit der Farbe des Mondes zu tun. Die richtige Erklärung liefert ein Video von buzzroom, dass sie oben oder hier finden: Der Aprilvollmond trägt den Namen "Pinker Mond", da im April die pinke "Flammenblume" blüht.

Zwischen dem 22. April und 23. April können sich Nachthimmel-Liebhaber auf ein Sternschnuppen-Spektakel freuen: In dieser Nacht ziehen wieder die Lyriden über den Himmel.

Vorschaubild: Pedro Figueras/Pexels

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Pedro Figueras/Pexels