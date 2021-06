Partielle Sonnenfinsternis am 10. Juni 2021

am 10. Juni 2021 Das Schauspiel kann auch in Deutschland beobachtet werden

Die Sonnenfinsternis wird rund zwei Stunden dauern

Ringförmige Sonnenfinsternis besonders selten

Eine seltene ringförmige partielle Sonnenfinsternis erwartet uns im Juni! Eine Sonnenfinsternis ist immer ein besonderes Ereignis. Kein Wunder also, dass sich jedes Mal, wenn das Naturschauspiel stattfindet, zahlreiche Menschen ihren Weg auf die Straßen bahnen, um das Phänomen mit eigenen Augen erleben zu können. Das erste Mal seit sechs Jahren wird am 10. Juni 2021 eine geradezu spektakuläre ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein. In Deutschland aber erstmal ausschließlich als sogenannte "Partielle Sonnenfinsternis". Der Mond wird dabei in Norddeutschland die Sonne zu rund 20 Prozent verdecken. Im Vergleich dazu wird die Sonnenfinsternis in Süddeutschland nicht so gut zu sehen sein. Laut der Sternwarte Rodewisch wird die Sonne im Süden Deutschlands nur zu etwa sechs Prozent verdeckt werden. In der Schweiz und Österreich sogar noch weniger.

Ringförmige Sonnenfinsternis wird in Deutschland unterschiedlich gut zu sehen sein

Der Mondschatten wird sich laut Astronomie-Experten von West nach Ost bewegen. Die partielle Sonnenfinsternis wird demnach in Aachen schon um 11.21 Uhr beginnen. In Frankfurt soll die Sonnenfinsternis dagegen erst rund 20 Minuten später, um 11.40 Uhr, beginnen. Dauern soll das Naturschauspiel rund zwei Stunden. Nach etwa einer Stunde soll der Höhepunkt der partiellen Sonnenfinsternis erreicht sein. Die beste Chance einen Blick auf das Zusammenspiel aus Sonne und Mond zu erhalten, bietet deshalb die Mittagspause am 10. Juni 2021. Denn: Den Höhepunkt der Sonnenfinsternis erwartet die Sternwarte zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr.

So kann jeder einen Blick auf die partielle Sonnenfinsternis, die bei uns ein bisschen wie ein angeknabberter Keks aussehen soll, werfen. Um keine bleibenden Schäden an den Augen oder der Netzhaut davonzutragen ist allerdings die Verwendung einer sicheren Sonnenfinsternis-Brille notwendig. Alle anderen Hilfsmittel können das Sonnenlicht nicht im notwendigen Maß abfangen.

Bedeutend besser, als in Deutschland wird die ringförmige Sonnenfinsternis im Ausland zu sehen sein. Am besten kann man das unvergleichliche Naturschauspiel in nördlichen Polarregionen erleben. Mit dabei: Weite Teile von Kanada, Grönland, die Arktis und auch der nordöstliche Teil Asiens. Je südlicher gelegen, desto schwieriger zu sehen sein wird die ringförmige Sonnenfinsternis. Von Deutschland aus ist auf Sylt etwa noch eine maximale Abdeckung der Sonne von etwa 21 Prozent zu sehen. In München dagegen sind es nur noch rund sechs Prozent.

Darum ist eine Sonnenfinsternis so selten

Sonnenfinsternisse sind deshalb so selten, weil sie nur bei Neumond eintreten können. Dabei muss sich der Mond exakt zwischen der Sonne und Erde befinden. Durch die Umlaufbahn zieht der Mond jedoch die allermeiste Zeit über- oder unter der Sonne vorbei.

Um eine Sonnenfinsternis beobachten zu können, muss während Neumond auch die Sonnenbahn gekreuzt werden. Diese spezifischen Voraussetzungen sind der Grund dafür, dass jährlich maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse weltweit stattfinden können. Eine weitere Einschränkung: Während der Finsternis muss sich die Sonne über dem lokalen Horizont befinden. Daher kann man von einem Ort aus nur alle Jahre eine Sonnenfinsternis beobachten. Von Deutschland aus wird die nächste Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 zu sehen sein. Die nächste volle Sonnenfinsternis dagegen kann man erst am 3. September 2081 bestaunen.

Teilweise Wetterbesserung pünktlich zur partiellen Sonnenfinsternis

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) steht dem Blick auf die partielle Sonnenfinsternis am Donnerstagmittag in weiten Teilen Deutschlands nichts entgegen. Vom zentralen und östlichen Mittelgebirge bis zu den Alpen gebe es zwar Schauer und Gewitter, im Rest der Republik sei der Himmel am Donnerstag (10. Juni) jedoch kaum bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Besonders gute Aussichten gibt es im Westen und Osten. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 28 Grad.

Am Donnerstag gibt es erstmals seit sechs Jahren in Deutschland wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Bei dem rund zwei Stunden dauernden Himmelsphänomen wird sich der Neumond im Norden zu rund 20 Prozent und im Süden zu rund sechs Prozent vor die Sonne schieben, wie die Vereinigung der Sternfreunde auf ihrer Homepage mitteilt. Dieses Maximum werde in Deutschland je nach Standort von West nach Ost zwischen 12.20 und 12.40 Uhr zu beobachten sein.

Rund eine Stunde zuvor beginne der Mond sich in selber Richtung aus Sicht der Erde vor den Stern im Mittelpunkt unseres Sonnensystems zu schieben. Eine Stunde nach dem Maximum ist das Spektakel vorbei. Die Sternfreunde warnen davor, die partielle Finsternis ohne spezielle Sonnenfinsternisbrille zu beobachten.