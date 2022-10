Partielle Sonnenfinsternis ist heute zu sehen

Das wohl herausragendste Himmelsereignis in diesem Monat ist die partielle Sonnenfinsternis am heutigen Dienstag (25. Oktober 2022). Sie ist in den frühen Mittagsstunden von ganz Deutschland aus zu beobachten. Da der Mond am folgenden Tag die scheinbare Sonnenbahn von Nord nach Süd überquert, streift er die Sonnenscheibe und bedeckt einige Prozent ihrer Fläche. Die nächste von Deutschland aus beobachtbare Sonnenfinsternis findet erst am 29. März 2025 statt.

Start der Partiellen Sonnenfinsternis unterscheidet sich je nach Ort

Je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, startet die partielle Sonnenfinsternis zu einem anderen Zeitpunkt. Im Norden beginnt sie früher, im Süden später:

In Kiel beginnt der Mond, sich um 11.07 Uhr vor die Sonne zu schieben, in Berlin ebenso wie in Köln um etwa 11.10 Uhr, in München beginnt das Spektakel kurz nach 11.14 Uhr. Rund eine Stunde später ist das Maximum der Abdeckung erreicht, das von Nordosten nach Südwesten abnimmt.

Sternwarte Feuerstein informiert über sicheres Beobachten - "nie ohne ausreichenden Schutz"

Zur Beobachtung müsse laut der Sternwarte Feuerstein aus Ebermannstadt "auf jeden Fall eine geeignete Schutzmaßnahme getroffen werden". Zum Beispiel leiste eine spezielle Sonnenfinsternisbrille, die für wenige Euro erhältlich ist, gute Dienste für die direkte Beobachtung. "Bitte nutzen Sie keinesfalls andere Hilfsmittel wie Sonnenbrillen, Schweißerbrillen, CDs, selbst rußgeschwärzte Gläser, diese dämpfen das Sonnenlicht nicht ausreichend und bleibende Augenschäden wären die Folge", so die Warnung.

Alternativ könne das Bild der Sonne mit einem selbstgebauten Sonnenprojektor projiziert werden. Als Linsen eigneten sich Lesehilfen mit einer Dioptrie, die an vielen Supermarktkassen zum Kauf angeboten werden.

Der Abstand des vorderen Kartons zu der dahinterliegenden weißen Projektionsfläche solle etwa einen Meter betragen. "Das Betrachten des Sonnenbildes auf der Projektionsfläche ist ungefährlich", versichert die Sternwarte.

Merkur erspähen: Frühaufsteher werden belohnt

Merkur bietet im Oktober die günstigste Morgensichtbarkeit des ganzen Jahres. Die beste Zeit, den sonnennächsten und kleinsten Planeten zu erspähen, waren die Tage vom 10. bis 16. Oktober.

Nur knapp drei Monate benötigt Merkur, um einmal um die Sonne zu laufen. Seine von Kratern übersäte Gesteinsoberfläche heizt sich tagsüber auf über 400 Grad auf. In der 88 Tage langen Merkurnacht sinkt die Temperatur auf minus 180 Grad ab. Merkur besitzt weder Wasser noch eine Atmosphäre. Merkur läuft in einer stark elliptischen Bahn. Er kann der Sonne bis auf 46 Millionen Kilometer nahekommen, dies sind nur 39 Prozent der Distanz Sonne – Erde. In Sonnenferne trennen Merkur 70 Millionen Kilometer vom Sonnenball.

Der Himmels-W, die Königin Kassiopeia, ist hoch im Nordosten zu erkennen. Die mittlere Spitze des Sternen-Ws deutet ungefähr auf den Polarstern. Der Große Wagen ist tief im Norden, nahe dem Horizont, zu entdecken. Der Polarstern markiert das Deichselende des Kleinen Wagens. Der Kleine Wagen ist viel schwerer zu erkennen als der Große, nicht etwa, weil er kleiner ist, sondern weil seine Sterne viel lichtschwächer sind als die des Großen Wagens.

Sommerzeit endet am 30. Oktober 2022: Sonne wandert entlang des Sternbilds Widder

Das Herbstviereck steht hoch im Süden. Man nennt es Pegasusquadrat, weil es das Herzstück des Sternbildes Pegasus bildet. Der Pegasus ist ein geflügeltes Pferd, das den Poeten zu ihren Gedankenflügen verhelfen soll. Im Pegasus steht ein Stern namens Helvetios. Bei ihm wurde 1995 erstmals ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Dimidium, wie er genannt wurde, umkreist seine Muttersonne in nur vier Tagen. Helvetios und sein Planet sind 50 Lichtjahre von der Erde entfernt.

An der Nordostecke des Herbstvierecks hängt die Sternenkette der Andromeda. Der Mythologie nach ist die Prinzessin Andromeda die Tochter der eitlen Königin Kassiopeia. Bei guten Sichtverhältnissen kann man schon mit bloßen Augen die Andromedagalaxie als schwaches Lichtfleckchen ausmachen. Sie ist unsere Nachbargalaxie, die sich aus rund 400 Milliarden Sonnen zusammensetzt. Zweieinhalb Millionen Jahre ist das Licht dieser Sonnen zu uns unterwegs.

Südlich der Andromeda steht das kleine, aber einprägsame Sternbild Widder. Es setzt sich hauptsächlich aus drei Sternen zusammen, die ein stumpfwinkeliges Dreieck bilden. Die Sonne wandert entlang des absteigenden Astes ihrer Jahresbahn. Die Mittagshöhe nimmt um elf Grad ab, die Tageslänge schrumpft. Am 30. Oktober endet die Sommerzeit. Die Uhren sind um 3 Uhr MESZ auf 2 Uhr MEZ zurückzustellen. Man kann also eine Stunde länger schlummern.