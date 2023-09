Mit einer Standard-Digitalkamera hat der japanische Amateurastronom Hideo Nishimura einen neuen Kometen entdeckt, welcher anschließend nach ihm benannt wurde.

Auch die Nasa beobachtet den Kometen seither und hat festgestellt, dass er ständig heller wird. Bald könnte der Komet mit bloßem Auge sichtbar sein.

Neuer Komet Nishimura soll ab 7. September mit dem Auge sichtbar sein

Die Nasa hat seine Flugbahn kartiert und ist überzeugt, dass wir den Kometen bald ohne Fernglas und Co. sehen können, wenn sich der Komet weiterhin Richtung Sonne bewegt, worauf aktuell alles hindeutet.

Da der Komet nah bei der Sonne sein wird, soll er am besten bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang zu sehen sein, wenn die Blendung der Sonne am wenigsten stört. Der neu entdeckte Komet soll im Sternbild Krebs ab 7. September gut am Himmel zu erkennen sein.

Es wird empfohlen, schon während der Morgendämmerung nach Nishimura zu suchen. Die Sichtbarkeit des Kometen nimmt bis Mitte September wieder ab, da der Komet dann zu nahe bei der Sonne sein wird, um ihn mit dem bloßen Auge zu erkennen. Wer auf Nummer sicher gehen will und Nishimura auf jeden Fall zu Gesicht bekommen möchte, der sollte trotzdem auf ein Teleskop oder Fernglas setzen.

Auch interessant: Stern, Planet oder Satellit am Himmel voneinander unterscheiden? So klappt es

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Dan Bartlett/Nasa