Astronomen schlagen Alarm: Asteroid könnte 2046 die Erde treffen

"2023 DW" könnte an Valentinstag einschlagen und immensen Schaden verursachen

und immensen Schaden verursachen In Russland zeigte sich 2013 das Ausmaß an Zerstörung durch einen Asteroideneinschlag

Astronomen haben eine neue Bedrohung im All gesichtet. Der Asteroid "2023 DW" könnte der Erde 2046 gefährlich nahekommen und bei einem Einschlag verheerenden Schaden anrichten. Den Berechnungen zufolge würde der Asteroid sogar ausgerechnet am Valentinstag die Erde passieren oder treffen, das berichten nun verschiedene Medien. Laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa könnte sich der Asteroid am 14. Februar 2046 der Erde auf bis zu 1,8 Millionen Kilometer nähern. Was nach einer unfassbar großen Entfernung klingt, ist jedoch astronomisch gesehen eine sehr dichte Annäherung. Zum Vergleich: Der Mond ist von der Erde im Schnitt 384.405 Kilometer entfernt. Für Astronomie-Fans gibt es 2023 aber auch gute Nachrichten: Ein Komet wird auch bald sichtbar sein.

Astronomen schlagen Alarm: Dieser Asteroid könnte am Valentinstag 2046 die Erde treffen

Allerdings ist der Himmelskörper mit einem Durchmesser von 50 Metern kein "Planetenzerstörer", könnte jedoch trotzdem immensen Schaden anrichten. Das Ausmaß der Zerstörung durch kleinere Himmelskörper hatte sich bereits im Jahr 2013 gezeigt, als ein vergleichsweise kleiner Asteroid in Russland einschlug. Damals kam es über der russischen Oblast Tscheljabinsk zu einer Explosion durch den sogenannten Meteor von Tscheljabinsk, der nur halb so groß wie "2023 DW" war. Durch die Druckwelle der Explosion wurden mehr als 1500 Menschen verletzt. Für Astronomie-Fans gibt es 2023 aber auch gute Nachrichten: Ein Komet wird auch bald sichtbar sein.

Mittels der Turiner Skala, die ein Maßeinheit ist, um Himmelskörper, die sich der Erde nähern, und deren potenzielle Einschlagsstärke zu klassifizieren, wird der Himmelskörper nur mit einer eins bewertet. Astronomen gehen jedoch davon aus, dass sein Einschlag eine Großstadt zerstören könnte. Die höchste Warnstufe dieser Skala erreichte 2004 der berüchtigte Asteroid "Aphosis", der mit einer vier eingestuft wurde. Damals vermutete man, dass Aphosis 2029 die Erde treffen würde, allerdings ist mittlerweile klar, dass uns der Asteroird, der nach dem ägyptischen Gott des Todes bennant wurde, verfehlen wird.

Auch im Fall von "2023 DW" gibt es Grund zur Hoffnung, dass der Himmelskörper die Erde verfehlen wird, da laut dem Planetary Defense Coordination Office der Nasa die Chance einer Kollision des Himmelskörpers mit der Erde bei gerade einmal 0,18 Prozent liegt. Die mögliche Einschlagzone wird sich vom Indischen Ozean über den Pazifik bis in hin zu den Vereinigten Staaten erstrecken.

Diese Artikel können dich auch interessieren: