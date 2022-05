Eine totale Mondfinsternis ist sehr selten und entsteht nur dann, wenn die Erde sich exakt zwischen Sonne und Mond befindet. Der Kernschatten der Erde fällt dann auf den Mond und das wenige Sonnenlicht, das unseren Mond jetzt noch erreicht, ist langwellig und rot. Aus diesem Grund verwandelt sich der Vollmond bei einer totalen Mondfinsternis in einen Blutmond. Dieses Ereignis ist in Kürze in Europa, Afrika, Nord- und Südamerika und in der Antarktis zu sehen.

In östlichen Gegenden von Deutschland und Österreich geht der Mond jedoch schon während der ersten partiellen Phase unter, wie man der Finsternis-Karte von timeanddate entnehmen kann. In dieser Phase bedeckt nur der Halbschatten der Erde den Mond zum Teil und dann schließlich komplett. Das heißt, dass der Blutmond beispielsweise in Berlin oder Dresden nicht zu sehen ist.

Totale Mondfinsternis und Blutmond: Wann ist das seltene Phänomen am besten zu sehen?

Wann ist es aber nun so weit? Die totale Mondfinsternis ist am Montag, 16. Mai 2022 zu sehen. Genauer, in der Nacht vom 15. auf den 16., ein paar Stunden nach Mitternacht. Das Himmelsereignis kann in Deutschland je nach Standort um einige Minuten in seiner Länge variieren. Es dauert deshalb unterschiedlich lang, da in den östlichen Regionen der Mond früher untergeht, als im Westen.

Im Falle von Bamberg beginnt die erste Phase der Mondfinsternis - in welcher der Halbschatten der Erde auf den Mond fällt - um 3.32Uhr. Die partielle Mondfinsternis - bei der ein immer größerer Teil des Erdschattens auf den Mond fällt - startet etwa eine Stunde später, um 4.27Uhr. Die totale Mondfinsternis beginnt um 5.29Uhr, aber dann geht der Mond auch schon unter und das Spektakel ist schon 3 Minuten später für die Bamberger vorbei, da hier der Mond um 5.32 untergeht. In einer weniger östlich gelegenen Stadt, wie zum Beispiel Köln, ist die Totale ganze 15 Minuten zu sehen (von 5.29Uhr bis 5.44Uhr), bevor der Mond untergeht. Für Menschen in Chemnitz endet das Ereignis bereits um 5.20Uhr.

Lediglich in Südamerika, Teilen von Nordamerika und Teilen der Antarktis ist die komplette Mondfinsternis in voller Länge von 5 Stunden und 18 Minuten zu sehen.

Aber warum ist der Blutmond eigentlich rot?

Wie zuvor schon angedeutet, hat das etwas mit den wenigen Sonnenstrahlen zu tun, die den Mond erreichen. Wie Wetter.de erklärt, müssen Sonne, Erde und der Erdmond exakt auf einer Linie stehen. Da die Sonne aber größer ist als die Erde, strahlt sie über die Erde hinweg, wobei das Sonnenlicht von der Atmosphäre der Erde gebrochen wird. Die gasförmige Schicht, die wir als Erdatmosphäre bezeichnen, bricht die Sonnenstrahlen so, dass nur rot-orangene Lichtstrahlen auf den Mond treffen.

Eine totale Mondfinsternis ist mit dem bloßen Auge zu sehen, wenn auch nicht alle Phasen in ihrer Deutlichkeit. Die Halbschattenfinsternis wird, wenn überhaupt, nur als Grauschleier über dem Mond wahrgenommen. Die Kernfinsternis dagegen kann auch ohne Teleskop oder Fernglas gut verfolgt werden. Im Gegensatz zu den Gefahren für die Augen bei einer Sonnenfinsternis, ist bei astronomischen Ereignissen, die mit dem Mond zu tun haben, keine Sicherheitsausrüstung nötig.

