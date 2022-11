November 2022: Monat der Sternschnuppen

Monat der Sternschnuppen 17. und 18. November 2022: Leoniden erreichen ihren Höhepunkt

Hier erfährst du, wann du das Spektakel am besten beobachten kannst

Alljährlich ist der Meteorsturm der Leoniden im November am Nachthimmel zu beobachten. Leoniden - also die besonders schnellen Sternschnuppen-Schauer im November - entstehen, wenn die Erde auf die Bahn von kleinen kosmischen Partikeln in der Sonne gerät. Der Lichtstreif, der dabei entsteht, wird von Astronomen auch Meteor genannt. Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder auf den spektakulären Anblick der Sternschnuppen freuen.

Leoniden am Himmel: Wann kann ich die Sternschnuppen am besten sehen?

Die Sternschnuppen des Leonidenstromes scheinen aus dem Sternbild Löwe zu kommen, daher ihr Name. In der Nacht vom 17. auf den 18. November sollen die Sternschnuppen dieses Jahr ihren Höhepunkt erreichen.

In diesem Jahr können wir uns sogar auf eine Besonderheit freuen, die nur alle 32 Jahre vorkommt: Während des Höhepunkts werden etwa 300 bis 500 Meteore pro Stunde am Himmel zu sehen sein.

Anders als andere Meteorschauer wie etwa die Orioniden oder die Geminiden, die noch im November und Dezember dieses Jahres zu erblicken sind, sind die Leoniden erst um etwa 3 Uhr Nachts zu sehen.

Mond könnte die Sicht beeinträchtigen

Der Mond könnte die Sicht auf die Leoniden allerdings erschweren. Zwar hatten wir erst Vollmond und nun verliert der Planet von Nacht zu Nacht an Strahlkraft. Es könnte jedoch noch ausreichen, um die Lichter des Meteorschauers zu überstrahlen.

Die Leoniden eignen sich hervorragend als Anlass für eine Nachtwanderung, oder einen Ausflug in den frühen Morgenstunden. In urbanen Gebieten ist die Chance wesentlich geringer, eine Sternschnuppe zu Gesicht zu bekommen. Um den Lichtern der Stadt und der eingeschränkten Sicht zu entgehen, sollte man daher aufs Land fahren.

Bei freiem Blick auf den Horizont steigt die Wahrscheinlichkeit, etwas von den Leoniden zu sehen. Aber auch das Wetter muss natürlich mitspielen.