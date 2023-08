Die neuesten Erkenntnisse der NASA-Forscher auf dem Mars sind bahnbrechend. Auf den Aufnahmen des Mars Rovers Curiosity sind faszinierende sechseckige Risse im ausgetrockneten Schlamm unseres Nachbarplaneten zu erkennen. Diese Strukturen liefern den Wissenschaftlern der NASA klare Hinweise darauf, dass der Mars einst ein Klima ähnlich dem der Erde besessen haben könnte.

Interessanterweise weisen diese Strukturen Ähnlichkeiten mit Formationen auf der Erde auf, die in Klimazonen mit wechselnden nassen und trockenen Phasen entstehen. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür sind Aufnahmen aus Portugal. Dort bilden sich vergleichbare Risse in lehmhaltigem Boden, der regelmäßig überflutet wird und dann in der heißen Sonne zu den charakteristischen sechseckigen Mustern austrocknet.

NASA-Entdeckung: Nass-Trocken-Zyklen und die Entstehung von Leben

Die auf dem Mars entdeckten sechseckigen Risse wurden in einer Zone zwischen einer tonhaltigen und einer schichtweise salzhaltigen Mineralienanreicherung gefunden.

Diese Entdeckungen am Mount Sharp im Gale-Krater versetzen die Forscher in Aufregung, da sie vermuten, dass Nass-Trocken-Zyklen möglicherweise eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Leben spielen könnten.

Während Wasser zweifellos essentiell für das Leben ist, erfordert die Entstehung von Leben eine sorgfältige Balance zwischen Feuchtigkeit und Trockenheit. Es gilt, optimale Bedingungen sowohl für das Überleben als auch für die chemischen Reaktionen zu schaffen, die die Grundlage für die Entstehung von Leben bilden.

Einblick in die Anfänge des Lebens dank der Mars-Funde

Die Bewahrung dieser Bedingungen auf dem Mars bietet eine einzigartige Gelegenheit für die Forscher, die Anfänge des Lebens zu erforschen. Auf der Erde sind vergleichbare Phasen längst durch die Verschiebungen der tektonischen Platten verborgen.

Im Gegensatz dazu fehlen dem Mars solche tektonischen Aktivitäten, wodurch weitaus ältere Zeiträume der Planetengeschichte intakt geblieben sind – so die aufgeregte Feststellung der Forschergemeinschaft.

Vorschaubild: © Curiosity/NASA/JPL-Caltech /dpa