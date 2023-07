Die Sonne sticht vom Himmel, selbst im Schatten klettern die Temperaturen in die Höhe – die Sommerhitze erreicht uns jedes Jahr aufs Neue. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, genug zu trinken. Nach Angaben der Verbraucherzentrale wird empfohlen, mindestens 1,5 Liter Wasser täglich aufzunehmen. Bei hohen Temperaturen wird sogar eine noch höhere Flüssigkeitszufuhr empfohlen, da wir an heißen Tagen mehr Wasser über Schweiß verlieren. Wasser ist wichtig für den Körper, weil es an eine Vielzahl an Vorgängen zur Lebenserhaltung beteiligt ist.

Der Körper eines Erwachsenen besteht zu 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Umso überraschender klingt deshalb eine Studie eines schottischen Forschungsteams, aus der hervorgeht, dass eben nicht Wasser, sondern andere Getränke mehr Flüssigkeit spenden.

Welche Getränke unseren Flüssigkeitshaushalt am besten fördern

Mit der Studie wollten die Forschenden herausfinden, welche Getränke eine längerfristige Speicherung von Flüssigkeit und eine Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushalts fördern. Das Wissen darüber ist vor allem in klinischen Anwendungsbereichen oder in Situationen von Nutzen, in denen der freie Zugang zu Flüssigkeiten begrenzt ist.

Für die Untersuchung haben die Forschenden 13 gängige Getränke an 72 Probanden getestet. Letztere nahmen nüchtern über einen Zeitraum von 30 Minuten 1 Liter stilles Wasser oder eines der anderen Getränke ein. Neben Wasser und Saft wurden auch Getränke wie Kaffee, Cola und Milch untersucht.

Nach verschiedenen Zeitabständen wurde dann die Urinausscheidung untersucht. Wenn der Flüssigkeitsanteil in diesem gering war, zog das Forschungsteam daraus den Schluss, dass mehr Flüssigkeit im Körper geblieben war.

Welche Getränke mehr Flüssigkeit spenden als Wasser

Das überraschende Ergebnis der Studie war, dass Milch, Orangensaft und ORS mehr Flüssigkeit spenden als Wasser. Besonders nachhaltige Hydrierung entstand durch die Aufnahme von ORS. Noch nie gehört? Damit bist du nicht alleine. ORS steht für Oral Rehydration Solution und ist eine Trinklösung der WHO, die in Zuge der Cholera-Behandlung 1961 entwickelt wurde. Sie wird bis heute zur Behandlung von schweren Magen- und Darmerkrankungen eingesetzt.

Eine Erklärung für die Milch bringt ein weiteres Ergebnis der Studie: Lactose, Proteine und Fette verlangsamen den Flüssigkeitsaustritt. Ebenfalls wichtig sind Elektrolyte, die Flüssigkeiten in unserem Körper binden und auch in Orangensaft vorhanden sind. Es ist daher bestätigend, dass diese drei Getränke mit dem tendenziell höchsten Wert an Hydration auch den höchsten Elektrolytgehalt aufwiesen.

