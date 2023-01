Erst im März vergangenen Jahres entdeckten Wissenschaftler des Palomar-Observatoriums in Kalifornien den grün leuchtenden Eisbrocken, der in den kommenden Wochen an unserer Erde vorbeifliegen wird. Dass C/2022 E3 (ZTF) nicht schon vorher beobachtet und dokumentiert werden konnte, hat einen ganz simplen Grund: Er braucht unglaublich lange, bis er die Sonne einmal umrundet hat. Das letzte Mal, als man den Eisbrocken durch ein Teleskop hätte beobachten können, gab es noch nicht einmal die menschliche Zivilisation.

Nun kommt uns der Komet aber richtig nahe. Auf ganze 26 Millionen Meilen nährt er sich dem blauen Planeten - das ist in etwa 109-mal so weit weg wie der Mond. Eine vergleichbare Erdnähe wurde für einen Zeitpunkt von vor 50.000 Jahren berechnet. Damals dürften also die Neandertaler verdutzt in den Himmel geblickt haben, als C/2022 E3 (ZTF) über ihnen auftauchte. Wobei, ein Augenschmaus dürfte der Komet auf jeden Fall sein, denn er leuchtet in einem auffälligen Grün, wie unter anderem die NASA berichtet.

Grüner Komet kommt der Erde Anfang Februar 2023 sehr nahe - Spektakel am Morgenhimmel möglich

Der grüne Schein stammt von einem Molekül namens Dicarbon. Dieses strahlt ein grünes Licht aus, wenn es im Sonnenlicht zerfällt. Es ist aber nur im sogenannten Koma zu beobachten - also dem Dunst, der den Kometen unmittelbar umgibt. Der Schweif von C/2022 E3 (ZTF) selbst ist weiß.

26 Millionen Meilen sind in kosmischen Maßstäben nur ein Steinwurf, weshalb der Eisball schon bald auch mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen sein wird. Davon geht zumindest die NASA aus, wenn der eigentlich unberechenbare Klotz seinen "Helligkeitstrend" fortsetzt.

Seinen erdnächsten Punkt erreicht der "Grüne Komet" am 2. Februar 2023. Der beste Zeitpunkt aber, um ihn zu beobachten, dürfte der 21. Januar sein. Dann ist nämlich Neumond und der Nachthimmel besonders finster. Umso besser kann man dann andere Himmelskörper sehen. Generell gilt aber, dass C/2022 E3 (ZTF) in den frühen Morgenstunden besonders gut zu sehen sein wird.

