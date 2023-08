Menschen an vielen Orten Deutschlands konnten einen besonders großen Vollmond bewundern. Der Trabant erreichte am Dienstag (01.08.2023) seine größte Erdnähe bei seiner nicht kreisrunden Umlaufbahn um unseren Heimatplaneten.

Doch, wer es verpasst hat, muss nicht traurig sein: Ende des Monats gibt es ein weiteres Himmelsspektakel zu bewundern: den "Blue Moon". Ebenfalls sollte man die Augen nach Sternschnuppen offen halten in diesem Monat.Es gibt wieder Perseiden am Nachthimmel zu entdecken.

Blue Moon und Supermond zeigen sich im August

Der Supermond hat bereits viele beeindruckt: Kurz nach Aufgang am Dienstagabend sah der Supermond knapp über dem Horizont besonders schön aus. Der Abstand zwischen Erde und ihrem Trabanten lag bei gut 357.000 Kilometern. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Abstand des Mondes auf seiner Umlaufbahn liegt bei gut 380.000 Kilometern.

01.08.2023, Mecklenburg-Vorpopmmern, Schwerin: Der Vollmond geht über dem Schweriner See auf. Der Mond wird in der Nacht vom 01. zum 02.08.2023 seine größte Erdnähe bei seiner nicht kreisrunden Umlaufbahn um die Erde erreichen.

Bereits am 31. August wird erneut ein besonders großer Vollmond erwartet - der "Blue Moon". Das doppelte Schauspiel ist möglich, weil der Zyklus zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat. Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten, der zweite davon wird in den USA als "Blue Moon" bezeichnet - das nächste Mal gibt es den erst am 31. Mai 2026.

Warum heißt der "Blue Moon" eigentlich "Blue Moon"? Der Name hat seinen Ursprung in der englischen Redewendung "once in a blue moon", was so viel heißt wie "alle Jubeljahre einmal".

Vollmond 2023: Wie oft ist er noch zu sehen?

Während am 1. August der erste Vollmond des Monats zu sehen ist, fragen sich einige sicherlich, wie oft der Vollmond im Jahr 2023 erstrahlt. Das ist von Jahr zu Jahr tatsächlich auch unterschiedlich.

2022 gab es zwölf Vollmonde und 13 Neumonde. In diesem Jahr sind 13 Vollmonde und zwölf Neumonde zu sehen. Eine Übersicht über alle Vollmonde 2023:

Vollmond im August 2023: 31. August, 03:35 Uhr

31. August, 03:35 Uhr Vollmond im September 2023: 29. September, 11:57 Uhr

29. September, 11:57 Uhr Vollmond im Oktober 2023: 28. Oktober, 22:24 Uhr

28. Oktober, 22:24 Uhr Vollmond im November 2023: 27. November, 10:16 Uhr

27. November, 10:16 Uhr Vollmond im Dezember 2023: 27. Dezember, 01:33 Uhr

