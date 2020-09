Um die Erde einmal zu umrunden, braucht der Mond 29 Tage, 12 Stunden und 43 Minuten. Somit gibt es normalerweise zwölf Vollmonde pro Jahr - einen Vollmond pro Monat.

Dieses Jahr ist das anders: Im Oktober 2020 ist die volle Mondscheibe gleich zweimal am Himmel zu sehen. Dieses Phänomen wird "Blue Moon" genannt und gab es zuletzt im Jahr 2018.

Doppelter Vollmond im Oktober: An diesem Tag ist der "Blue Moon" zu sehen

Woher die Bezeichnung "Blue Moon" kommt, ist unklar, denn auf die Farbe des Mondes lässt sich die Bezeichnung wohl kaum zurückführen: Farblich erscheint der "blaue Mond" nämlich nicht blau. Dazu müsste das Mondlicht durch Qualm und Staubpartikel gebrochen werden. Dies geschieht gelegentlich bei Vulkanausbrüchen.

Der Begriff ist wohl direkt aus dem Englischen abzuleiten. Dort steht der Begriff "Blue Moon" umgangssprachlich für "etwas Seltenes". Die Formulierung "once in a blue moon" bedeutet "sehr selten" oder "alle Jubeljahre".

In Deutschland wird der "blaue Mond" an folgenden Tagen zu sehen sein:

Erster Vollmond: 1. Oktober 2020, 23.05 Uhr

Zweiter Vollmond ("Blue Moon"): 31. Oktober, 15.49 Uhr

"Blue Moon": Ein kalendarisches Phänomen

Im Gegensatz zur Sonnenfinsternis oder dem Blutmond ist der "Blue Moon" kein Himmelsphänomen, welches durch eine besondere Stellung verschiedener Planeten und Himmelskörper zustande kommt. Vielmehr ist es ein errechenbares, rein kalendarisches Phänomen.

Im Durchschnitt tritt der doppelte Vollmond alle 2,4 Jahre auf. Zuletzt gab es einen "Blue Moon" im Jahr 2018 - und damals sogar zweimal: Seinerzeit standen sowohl im Januar als auch im März zwei Vollmonde am Himmel.

Bis 2037 wird es sieben weitere "Blue Moons" geben:

2023: Vollmond am 1. August und „blauer Mond“ am 31. August

Vollmond am 1. August und „blauer Mond“ am 31. August 2026: Vollmond am 1. Mai und „blauer Mond“ am 31. Mai

Vollmond am 1. Mai und „blauer Mond“ am 31. Mai 2028: Vollmond am 2. Dezember und „blauer Mond“ am 31. Dezember

Vollmond am 2. Dezember und „blauer Mond“ am 31. Dezember 2031: Vollmond am 1. September und „blauer Mond“ am 30. September

Vollmond am 1. September und „blauer Mond“ am 30. September 2034: Vollmond am 1. Juli und „blauer Mond“ am 31. Juli

Vollmond am 1. Juli und „blauer Mond“ am 31. Juli 2037: Vollmond am 2. Januar und „blauer Mond“ am 31. Januar

Vollmond am 2. Januar und „blauer Mond“ am 31. Januar 2037: Vollmond am 2. März und „blauer Mond“ am 31. März

Am Himmel sind auch oftmals ungewöhnlich Himmelskörper zu sehen: Immer wieder kommt es vor, dass Kometen und Asteroiden die Erde nur knapp verfehlen. Im August flog ein Asteroid so knapp wie noch nie an der Erde vorbei.

aa