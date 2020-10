Bedrohung durch Asteroid "Bennu": NASA startet kniffligen Rettungsplan im All

Wie die NASA mitteilte, soll "OSIRIS-REx" den Asteroiden am 3. Dezember 2020 erreichen und für zwei Jahre lang untersuchen, bis sie schließlich mit einer 60 Gramm schweren Gesteinsprobe zurück zur Erde kommt. Man wird jedoch nicht auf dem Kleinplaneten landen, sondern einen drei Meter langen Roboter-Arm ausfahren, welcher die Gesteinsproben einsaugen wird. Noch nie zuvor hat die NASA Asteroiden-Teilchen eingesammelt.

Durch diese Mission können Berechnungen über die Flugbahnen von Asteroiden aufgestellt werden. Das Erforschen des Asteroiden "Bennu" gibt Wissenschaftlern außerdem Einblicke in das frühe Sonnensystem, einschließlich der Entstehung unserer Erde.

Ankunft beim Asteroiden im NASA-Livestream verfolgen

Es besteht die Möglichkeit, die Ankunft der Raum-Sonde "OSIRIS-REx" beim Asteroiden "Bennu" live und kostenlos zu verfolgen. Die NASA bietet einen Livestream an, welcher am 3. Dezember 2020 im NASA-TV zu sehen ist. Auch abseits der Berichterstattung um "Bennu" bietet die Luft- und Raumfahrtbehörde in ihrem kostenlosen NASA-TV Informationen rund um ihre Forschung an.

Der Rückflug Richtung Erde ist mit etwa drei Jahren Reisezeit sogar etwas schneller zurückgelegt als der Hinflug. „Bennu“ könnte erst in 150 Jahren mit der Erde kollidieren. Somit hat die NASA noch genug Zeit, die Asteroiden-Teilchen zu untersuchen und wichtige Erkenntnisse zu sammeln.

Einschläge von Gesteinsbrocken können verheerende Folgen haben. Nun plant die Esa ihre erste Mission zur Asteroiden-Abwehr.