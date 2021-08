Asteroid "Bennu": Einer der "gefährlichsten Kometen des Sonnensystems" rast auf Erde zu

Asteroid "Bennu": Kollission mit Erde realistischer als erwartet

Kollission mit Erde realistischer als erwartet NASA-Raumsonde „OSIRIS-REX“ erforscht den Asteroiden und soll Bodenproben zur Erde transportieren

durch NASA-Mission sollen die Flugbahnen von Asteroiden zukünftig besser berechnet werden

Der Asteroid "Bennu" befindet sich auf Kollisionskurs mit der Erde. Die NASA hat deshalb vor mehr als 4 Jahren eine Sonde losgeschickt, um Proben des Asteroiden zu sammeln und daraus neue Informationen zu gewinnen. Mittlerweile ist die Sonde auf dem Rückweg zur Erde - und liefert erste Ergebnisse.

Asteroid "Bennu": Einer der gefährlichsten Asteroiden unseres Sonnensystems

Die wohl bedeutendste Erkenntnis: Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision des Asteroiden mit der Erde ist höher als zunächst angenommen. Für das Jahr 2300 ging die Nasa von einer Wahrscheinlichkeit von 1:2700 aus. Nun korrigiert sich der Wert auf 1:1750.

Grund zur Sorge besteht laut Davide Farnocchia, dem Studienleiter und Wissenschaftler im Nasa Center for Near Earth Object Studies jedoch nicht. "Wir können jetzt die Flugroute von ‚Bennu‘ viel besser einschätzen und verstehen, was die möglichen Routen für einen Einschlag sind. Ich denke, insgesamt hat sich die Situation verbessert und ich bin nicht verunsicherter als zuvor", wird er auf der Website des amerikanischen Fernsehsenders CNN zitiert.

In dem unwahrscheinlichen Szenario, dass der Asteroid die Erde doch trifft, würde er einen riesigen Krater mit einem Durchmesser von bis zu rund zehn Kilometern verursachen. Der verwüstete Bereich könnte sogar das 100-fache der Kratergröße betragen. Für den 24. September 2182 rechnen die Wissenschaftler eine vergleichsweise hohe Chance aus, dass es zu einem Zusammenprall kommt. Der Asteroid nähert sich an diesem Tag der Erde an. Die Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag an diesem Tag wird auf 1:2700 geschätzt. Damit ist das Einschlagsrisiko zwar weiterhin verschwindend gering, dennoch wird der Komet von der NASA als einer der gefährlichsten Asteroiden unseres Sonnensystems bezeichnet.

NASA: Warum der Asteroid überwacht wird

Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Kollision von "Bennu" bei weniger als 0,07 Prozent liegt, wird der Asteroid trotzdem genau überwacht. Asteroiden kommen der Erde immer wieder nahe, ohne eine direkte Gefahr darzustellen. Doch bei manchen Asteroiden ist das anders: Sie sind auf Kollisionskurs mit der Erde oder könnten durch eine minimale Veränderung ihrer Flugbahn auf Kollisionskurs geraten. Sie stehen deshalb auf Beobachtungslisten der Raumfahrtorganisationen, da sie regelmäßig im Auge behalten werden müssen. Weit oben auf dieser Liste - noch höher als der Asteroid „Apophis“ - steht der Asteroid „Bennu“.

Fakten zum Asteroiden "Bennu:"

Größe: 500 Meter im Durchmesser

500 Meter im Durchmesser Farbe: tiefschwarz

tiefschwarz Oberflächenform: bedeckt mit Steinen und Schotter

bedeckt mit Steinen und Schotter Spitzname: "Weltuntergangs-Asteroid"

Die NASA - Erforschen des Universums und Schutz unseres Planeten

Die "National Aeronautic and Space Administration", kurz NASA, ist die US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft. Sie betreibt seit 1958 Forschungsarbeiten. Die NASA ist eine der wichtigsten geowissenschaftlichen Forschungsinstitutionen der Welt und stellt in den USA die meisten Forschungsgelder für klimawissenschaftliche Forschungsarbeiten bereit.

Die Vision der Nasa ist: „Das Leben hier zu verbessern, das Leben nach draußen auszudehnen und Leben da draußen zu finden“. Daraus ergibt sich die Mission „unseren Heimatplaneten zu verstehen und zu schützen, das Universum zu erforschen, nach Leben zu suchen und die nächste Generation von Forschern zu begeistern“.

Spezialauftrag für Raum-Sonde "OSIRIS-REX"

Raum-Sonden sind unbemannte Raumflugkörper, die im Gegensatz zu Erdbeobachtungssatelliten oder zu Weltraumteleskopen auf eine Reise zu einem oder mehreren Untersuchungsobjekten im Sonnensystem geschickt werden. So schickte die NASA schon vor vier Jahren die Raum-Sonde "Osiris-Rex" ins Weltall, um den Asteroiden "Bennu" zu erforschen.