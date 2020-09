Mit Beginn der kälteren Jahreszeiten steht bei Autofahrern der nächste Reifenwechsel an. Welche Modelle die beste Qualität liefern, hat der ADAC in aufwendigen Tests geprüft.

Insgesamt wurden 28 Modelle auf Schnee, Eis, nassem und trockenem Untergrund getestet. 13 Reifen sind für SUVs gedacht, 15 weitere für Autos der unteren Mittelklasse, wie etwa dem VW Golf oder der Mercedes A-Klasse.

Gutes Ergebnis der Mittelklasse - zwei Modelle fallen durch

Von den 15 geprüften Reifen für Wagen der unteren Mittelklasse schnitten immerhin fünf mit "gut" ab, sieben Reifen wurden als "befriedigend" eingestuft. Allerdings war ein Modell nur "ausreichend", zwei weitere sogar "mangelhaft". Insgesamt bewertet der ADAC das Ergebnis der Dimension 205/55 R16 H positiv.

Testsieger ist der "Bridgestone Blizzak LM005", der vor allem auf nassem Untergrund überzeugen konnte. Auch auf Schnee, Eis und trockenen Straßen punktete der Reifen. Unter die Top 3 schafften es auch der "Michelin Alpin 6" und der "Dunlop Winter Sport 5". Im Vergleich zum Testsieger wurde ihr Verschleiß (Note 1,5) besser bewertet.

Das breite Mittelfeld verlor vor allem beim Fahrverhalten auf trockenem Boden Punkte - in dieser Kategorie zeigt auch der "Semperit Speed-Grip 3", der von ADAC mir einer Gesamtnote von 3,7 bewertet wird, seine größte Schwäche. "Mangelhaft" sind die Reifen "King Meiler Winter Tact WT81" und "Tristar Snowpower HP". Beide Modelle fallen vor allem durch ihre schwache Bewertung (Note 5,4 und 5,5) auf nassem Untergrund auf.

SUV-Reifen weniger überzeugend - Testsieger überzeugt auf Schnee

Auch Reifen für Mittelklasse-SUV, Vans und Transporter wurden von den Experten des ADAC getestet. Hier war das Ergebnis ernüchternder, nur einer der 13 Modelle erhielt das Prädikat "gut". Neben elf "empfehlenswerten" Reifen, ist ein Modell nur "mangelhaft." Die Modelle der Dimension 235/55 R17 V kommen daher eher zu einem schwachen Ergebnis.

Wie der ADAC schreibt, konnte einzig der "Michelin Pilot Alpin 5" in allen Kriterien punkten. Besonders gut schnitt er bei Tests auf Schnee, sowie auf trockenem Untergrund ab. Die größte Schwäche hat der Reifen jedoch im "Kurvenaquaplaning", wo das Modell sogar schwächer als die gesamte Konkurrenz abschneidet.

Die elf Modelle, welche als "empfehlenswert" eingestuft wurden, verloren aus verschiedenen Gründen Punkte. Bei einigen Modellen war vor allem das Fahrverhalten auf Schnee und Eis wenig überzeugend, andere wiederum schwächelten auf trockenem Untergrund - was auch das Kernproblem des "Semperit Speed-Grip 3 SUV" darstellt, der als einziger Reifen mit "mangelhaft" bewertet wurde.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

