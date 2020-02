Kurz vor Ende des meteorologischen Winters zeigt sich das Wetter in der letzten Februarwoche von seiner rauen und kühlen Seite: Auch in den tiefen Lagen kann es nach Angaben des "Deutschen Wetterdienstes (DWD)" schon mal schneien.

Von einer weißen Pracht im Tiefland könne aber trotzdem keine Rede sein: "Ein richtig winterliches Feeling wird sich aber eher in den Mittelgebirgen und den Alpen einstellen", warnte die "DWD"-Meteorologin vor allzu hohen Schnee-Erwartungen.

DWD warnt vor Wintergewittern

Am Aschermittwoch herrscht nach "DWD"-Angaben fast überall in Deutschland windiges Schauerwetter. Vor allem in der Mitte und im Süden kommen die Niederschläge nicht als Regen, sondern in Form von Graupel, Schneeregen oder Schnee. Auch mit einzelnen Wintergewittern muss gerechnet werden. Dabei herrschen nasskalte ein bis sieben Grad.

Am Donnerstag zieht ein neues Sturmtief über Deutschland hinweg. Außer einem Sturm in Süddeutschland sind auch teils kräftige Schneefälle möglich - über den genauen Verlauf konnten aber am Dienstag noch keine Angaben gemacht werden. Trockener wird es erst wieder am Freitag, dann sind stellenweise sonnige Abschnitte möglich. Allerdings kündigt sich laut "DWD" bereits zum Wochenende wieder wechselhafteres und windiges bis stürmisches Wetter an. Alle aktuellen Unwetterwarnungen für Franken finden Sie im Unwetter-Ticker von inFranken.de.

"Horrorwinter" 2020: "Vorhersage des Grauens" bewahrheitet sich

Der Winter 2019/2020 ist eine Kopie des Winters 1988/1989: Auch damals war der Winter extrem mild. Zahlreiche Wetter-Experten bezeichneten den derzeitigen "Winter" teilweise aus "Horrorwinter" oder "Rekordwinter". Zu den aktuellen Warnungen des "DWD" passt eine Einschätzung des fränkischen Meteorologen Stefan Ochs: "Damals gab es dann Mitte Februar eine nasskalte Phase, in der sich lokal auch mal eine Schneedecke bilden konnte." Zum Video "Meteorologen sind sich sicher: Uns steht ein Rekord-Winter bevor"

tu/dpa