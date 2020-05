Die Informationen zu allen nicht-gesetzlichen Renten werden Ihnen von den Anbietern selber zugesandt. Allerdings ist es schwierig die Angaben zu vergleichen, da die Leistungen variieren können, von beispielsweise Einmalauszahlungen bis hin zu unverbindlichen Zielrenten.

Berechnung der Rente: Diese Faktoren sind wichtig

Die monatliche gesetzliche Rente ist von insgesamt vier Faktoren abhängig:

den Entgeltpunkten

dem aktuellen Rentenwert

dem Rentenfaktor

dem Zugangsfaktor

Die gesammelten Entgeltpunkte sind der wichtigste Wert. Er setzt sich aus dem Vergleich Ihres Jahresverdienstes mit dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten zusammen. Liegt Ihr Jahresgehalt genau im Durchschnitt, so erhalten Sie exakt einen Entgeltpunkt für das gearbeitete Jahr. "Zeiten, in denen Sie Ihre Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, werden so berücksichtigt, als hätten Sie in diesem Zeitraum einen „hypothetischen“ Verdienst gehabt, der sich voll oder anteilig nach dem jeweiligen Durchschnittsverdienst richtet", heißt es von Seiten der "Deutschen Rentenversicherung".

Der aktuelle Rentenwert ist der Gegenwert, der einem Entgeltpunkt entspricht. Dieser Wert ist in Westdeutschland (33,05 Euro) und Ostdeutschland (31,89 Euro) unterschiedlich.

Der Rentenfaktor definiert die Art Ihrer Rente: Je nachdem ob Sie beispielsweise Vollwaise, Halbwaise oder Witwe sind, gibt es hier Zuschläge und Abzüge.

Der Zugangsfaktor berücksichtigt, mit welchem Alter Sie anfangen, Ihre Altersvorsorge zu beziehen. Sollten Sie noch vor der Regelaltersgrenze in Rente gegangen sein, werden auch hier Abzüge getätigt.

Alle weiteren Rentenformen sind optional. So gibt es beispielsweise noch die betriebliche Altersvorsorge, welche je nach Unternehmen unterschiedlich ausfällt. Die betriebliche Rente kann eine Direktanlage über das Unternehmen sein, oder eine externe Geldanlage durch den Verzicht eines gewissen Teils des Bruttogehalts bis zur Beitragsbemessungsgrenze (aktuell 48.600 Euro).

Daneben existieren noch weitere Altersabsicherungen, wie die staatlich geförderte Riester-Rente, die Rürup-Rente, Rentenversicherungen oder die Lebensversicherung. Wer sich neben der gesetzlichen Rente ein weites Altersmodell zulegen möchte, der sollte sich Hilfe bei unabhängigen Verbraucherzentralen oder Honorarberatern suchen. Banken- oder Versicherungsvertreter arbeiten hingegen provisionsorientiert.

Die Rente ausrechnen: Wo gibt es einen Rentenrechner?

Sobald mehrere Rentenmodelle miteinander kombiniert werden, wird es schwierig den Überblick zu behalten und eine Prognose für den tatsächlichen Rentenwert abzugeben.

Im Internet gibt es zahlreiche Rechner, welche Ihnen versprechen Ihre Netto-Rente auszurechnen. Dabei sollen sowohl Steuern und Inflationserwartungen berücksichtigt werden. Doch auch hier können oftmals entscheidende Faktoren nicht miteinbezogen werden.

Niels Nauhauser von der "Verbraucherzentrale Baden-Württemberg" warnt sogar gegenüber der Frankfurter Rundschau vor der Gefahr der Renten-Hochrechner: "Prognosen sind weder für die Kapitalmarktentwicklung noch für das zukünftige Verhalten der Anbieter zuverlässig möglich."

Eine sichere Zahl, welcher Wert später mal monatlich auf Ihrem Konto landen wird, ist also nicht möglich. Wenn Sie nun allerdings doch einen groben Überblick haben wollen, können Sie auf folgende Rechner zurückgreifen:

Im Internet gibt es noch zahlreiche weitere Rechner, welche allerdings häufig nur die gesetzliche Rente miteinbeziehen.